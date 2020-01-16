شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد سير امتحانات الشهادة الإعدادية ويوجه بتهيئة اللجان للطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة مدرسة الطبرى الاعدادية بنين بمصر الجديدة لمتابعة بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسى 2019/2020 والتى بدأت اليوم بمادتى اللغة العربية والتربية الدينية وتستمر حتى الخميس القادم وتتعطل يوم الاثنين 20 يناير بمناسبة احتفال الأقباط بعيد الغطاس .

وذكر المحافظ أنه تم إعداد 707 لجنة على مستوى القاهرة تستقبل حوالى 164 ألف طالب وطالبة من بينهم 83500 طالب و80500 طالبة تقدموا لامتحان الاعدادية هذا العام بالاضافة إالى 20 حالة مرضية بمستشفى 57357 من بينهم 6 حالات من محافظة القاهرة .

وأضاف المحافظ أن عدد اللجان بمدرسة الطبرى 21 لجنة تضم 453 طالب من بينهم 3 طلاب فى لجنة خاصة و6 من طلاب الدمج مشيراً إلى أن الطلاب أكدوا بأن الامتحان فى مستوى الطالب المتوسط.

وأشار المحافظ إلى أنه تم التنسيق الكامل بين وزارات التربية والتعليم والصحة والداخلية وأجهزة محافظة القاهرة لاعداد المدارس وتجهيز اللجان وتأمينها لتوفير المناخ المناسب لتأدية الطلاب امتحاناتهم.

وأكد محافظ القاهرة إلى أنه تم تشكيل غرف عمليات بالادارات التعليمية الـ 32 تتصل مباشرة بغرفة العمليات المركزية بالمديرية لمتابعة سير الامتحانات وتذليل أى عقبات مشيراً إلى عدم تلقى شكاوى حتى الآن ، وطالب المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم باستغلال اجازة منتصف العام فى الأنشطة الطلابية وعمل الصيانات البسيطة التى تحتاجها المدارس .

Advertisements

رافق المحافظ فى جولته إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، ومحمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة وعدد من قيادات التربية والتعليم بالقاهرة .

يذكر أن امتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية) امتحانات الفصل الدراسى الأول 2019/2020، بدأت اليوم الخميس بمحافظتى القاهرة والجيزة، حيث يؤدى 317445 طالبًا وطالبة الامتحان بالقاهرة والجيزة، ويتقدم 163908 طلاب وطالبات بالقاهرة للامتحان من بينهم 83345 طالبا و80563 طالبة داخل 707 لجان، أما عن الحالات المرضية وعددهم 20 حالة بمستشفى 57357 من بينهم 6 حالات من محافظة القاهرة، أما فى الجيزة يتقدم 153537 طالبا وطالبة لأداء الامتحان.