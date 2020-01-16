شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الزراعة تنظم قافلة بيطرية مجانية لخدمة المربين والمزارعين بالفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم معهد بحوث التناسليات الحيوانية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة قافلة بيطرية ممولة من ADP بمراكز محافظة الفيوم بالتعاون مع معهد بحوث الصحة الحيوانية ومعهد الإنتاج الحيوانى، ومعهد الأمصال واللقاحات البيطرى، وهيئة الخدمات البيطرية، وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية وذلك فى الفتره من 11 يناير إلى 16 يناير 2020 فى مراكز طامية ويوسف الصديق وإطسا.

وذلك تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، واستمرارا لجهود وزاره الزراعة ومركز البحوث الزراعيه لدعم صغار المربيين فى القرى الأكثر احتياجا بصعيد مصر وبتطبيق البحوث العلمية في الحقل لخدمه المجتمع.

وقال الدكتور هانى حسن مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية، إن القافلة تقدم خدماتها لصغار المربيين مجانا فى القرى الأكثر احتياجا لعلاج المشاكل التناسلية وإجراء التلقيح الاصطناعى وتنفيذ العمليات الجراحية والتحصينات غير السيادية والمسح الوبائى للأمراض وتدريب شباب الاطباء البيطريين علي التقنيات الحديثه في تشخيص وعلاج الامراض التناسليه مثل السونار والتلقيح الصناعي وعمل ندوات ارشاديه عن تدوير المخلفات الزراعية واستخدامها في تغذيه الحيوان لخفض تكاليف تغذيه الحيوانات وعمل ندوه عن استخدامات الدوبلر في حل المشاكل التناسليه و عن الجديد في تشخيص وعلاج المشاكل التناسليه لحيوان المزرعة ورفع الانتاجيه كما اختتمت فعاليات القافلة بلقاء د الدكتور أحمد الانصاري محافظ الفيوم الذي أشاد بجهود وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية في خدمة مواطني المحافظة والتي يمتهن معظم سكانها الزراعة.

فيما تواصل الهيئة العامة للخدمات البيطرية ، ممثلة فى الادارة العامة للخدمات والإرشاد بوزارة الزراعة ، حملة ترقيم وتسجيل الماشية ، وربط جميع الوحدات البيطرية المقدمة للحيوانات بالوحدات البيطرية بالمحافظات بهذا الرقم المعلق فى اذن الحيوان، و تكثيف برامجها التوعوية للمربيين بأهمية تطبيق منظومة الترقيم .

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وأكد تقرير الخدمات البيطرية أن هناك حملات بيطرية مكثفة لتسجيل تسجيلها وترقيم وتأمين الحيوانات من خلال أطباء الهيئة والمديريات على مستوى الجمهورية للتعرف على الامراض الوبائية، موضحا أن الهيئة تقوم بالاشتراك مع الجهات المعنية بتقديم خدماتها للفلاح المصرى والمربى الصغير والكبير لرفع مستوى دخل المواطن والمحافظة.



قافلة بيطرية مجانية لخدمة المربين والمزارعين بالفيوم



قافلة بيطرية مجانية لخدمة المربين والمزارعين بالفيوم



قافلة بيطرية مجانية لخدمة المربين والمزارعين بالفيوم



قافلة بيطرية مجانية لخدمة المربين والمزارعين بالفيوم