شكرا لقرائتكم خبر عن تأخر إقلاع 5 رحلات دولية بالمطار ولا إلغاءات لشركات الطيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، تأخر إقلاع 5 رحلات طيران دولية أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع، المقرر لها بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة الدورية والأعطال الفنية.

وأفادت مصادر ملاحية في مطار القاهرة، أن رحلة الخطوط السويسرية 239 المتجهة إلى زيورخ تأخرت ساعة ونصف لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلتي شركة نسما للطيران 170 المتجهة إلى جدة، و182 المتجهه إلى ينبع ساعتين لظروف التشغيل.

وأضافت المصادر، أن رحلتي الخطوط السعودية 306 و386 المتجهتان إلى جدة تأخرتا ساعتين عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل والأعطال الفنية.

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وأوضحت المصادر، أن الحركة الركابية والجوية بمطار القاهرة الدولي شهدت خلال الساعات الماضية انتظاما كبيرا في حركة الطيران الوافدة والمغادرة، خاصة رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران المتجهة إلى عدة دول أوروبية، بدون إلغاء رحلات وفقا لجدول التشغيل المقرر لها، حيث لم يتلقي برج المراقبة إيه اخطارات من جانب شركات الطيران العاملة بالمطار، يفيد بإلغاء رحلات تابعة لهم.

وتقدم السلطات المختصة بشرطة ميناء القاهرة الجوي، كافة الخدمات والتسهيلات والتيسيرات للوفود الركابية والسياحة بمرحلتى السفر والوصول بجميع صالات المطار، بالتنسيق مع الجهات المعاونة والعلاقات العامة بشركتى ميناء القاهرة الجوي ومصر للطيران.

يذكر أن مصرللطيران أعلنت عن تشغيل خط جديد إلي مدينة دبلن الأيرلندية اعتبارا من شهر يونيه القادم، وذلك في أطار توجهات وزارة الطيران المدني بتوسعة شبكة الخطوط والوصول إلى أهم النقاط في مختلف قارات العالم من خلال مطار القاهرة المحوري، حيث تسيير 4 رحلات أسبوعيا أيام الثلاثاء، الخميس، السبت، والأحد للربط بين القاهرة ودبلن عاصمة أيرلندا بإستخدام أحدث الطرازات الجديدة التي ستنضم لأسطول شركتنا الوطنية هذا العام من طراز ايرباص A320NEO .