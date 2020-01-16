شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: لم نحيل طبيبات المنيا للتحقيق وضم والدى الطبيبة القبطية لبعثة الحج خطأ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف وزارة الصحة والسكان عن استقرار حالة الطبيبات المصابين فى حادث المنيا، الذى وقع أمس الأربعاء، وراح ضحيته 4 وفيات و17 مصاب، وقالت المصادر، إن الحالات تتلقى الرعاية الكاملة فى معهد ناصر وفور تحسن حالاتهم سيكتب لهم على خروج.

وقال مصدر مسؤل بوزارة الصحة والسكان لـ"الخليج 365"، إن الدورة التدريبية المخصصة للتدريب على تنفيذ مبادرة صحة المرأة مستمرة فى الانعقاد وجميع الأطباء يحصلون على التدريب لاستكمال نشاط المبادرة التى تستهدف فحص 28 مليون سيدة بالجمهورية للكشف عن سرطان الثدى.

وأضاف المصدر، أن المتخلفين عن الدورة سيتم محاسبتهم قانونا، لكن الظرف المأساوى الذي وقع لطبيبات المنيا، لن يتم التعامل معاه بنفس الطريقة، وتابع: "لم نقوم بتحويل أي طبيبة مدرجة بالمبادرة إلى التحقيق حتى الآن وسنتابع الموقف كامل وهدفنا الآن صحة الطبيبات وعودتهم لبلدهم سالمين".

وحول ما يتعلق بمسألة وجود اسم طبيبة قبطية بين المتوفين الذين اتخذت الوزيرة قرار بضم والديهما لبعثة الحج، قال: "قد يكون هناك خطأ حدث لكن ذلك يعكس تقدير الوزيرة للوضع وسعيها للمساعدة كنوع من الدعم للأسر المتضررة"، مشيرا إلى أن الوزارة تداركت الموقف وما حدث خطأ وسط إجراءات كثيرة تصب فى صالح الطبيبات.

وأضاف المصدر، أن هناك جهود كبيرة تبذل لصالح رفع كفاءة العنصر الطبى منها التدريب وتوفير منح فى كبرى الجامعات الأوروبية، لتحسين بيئة العمل لهم، وبالتالي تقديم خدمة طبية متميزة للمريض المصرى، مشيرا إلى أن الوزيرة وجهت بتوفير سبل العلاج والدعم النفسى بعد الإطمئنان على صحتهم صباح اليوم وزيارتهم بمعهد ناصر.

Advertisements