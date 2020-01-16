شكرا لقرائتكم خبر عن ديلى ميل تتنبأ بعدم عودة الأمير هارى إلى كندا فى الوقت الراهن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تكهنت جريدة الديلى ميل البريطانية بعدم عودة الأمير هارى إلى كندا فى الوقت الحالى، حيث مازالت المفاوضات مع العائلة المالكة، حول تنحيه عن مهامه الملكية.

Here we come Düsseldorf ????????! The new home for the 2022 and sixth Invictus Games. Having previously been held in London, Orlando, Toronto, Sydney, and upcoming The Hague this year in May - Düsseldorf will welcome over 500 competitors as they showcase their talents, determination and camaraderie to the world! The #InvictusGames is an international adaptive multi-sport event, created by The Duke of Sussex, in which wounded, injured or sick (WIS) armed services personnel and veterans show the world what they’re capable of in a series of adaptive sports, ranging from wheelchair basketball to indoor rowing. The Duke, having spent 10 years serving in the Armed Forces, set up the @WeAreInvictusGames to celebrate the power of sport rehabilitation (both physically and mentally) and to generate a wider appreciation for those who served their country beyond their time in uniform. Participating in the Games plays a significant part in the recovery journey of WIS Servicemen and women. It doesn’t just heal the individual, it heals the whole family. • “I hope everyone in Germany is ready for what will be an incredible week of sport! I have no doubt that the German public will get right behind these Games and that every single competitor can expect a warm welcome and an amazing atmosphere.” – The Duke of Sussex For more information of the announcement, visit https://invictusgamesfoundation.org/ig2022-announcement/ Video © @WeAreInvictusGames A post shared by The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) onJan 15, 2020 at 10:03am PST

وذكرت جريدة الديلى ميل البريطانية، أن حساب الرسمى للزوجين دوق ودوقة ساسكس الأمير هارى وميجان على انستجرام، نشر فيديو للإعلان حول استضافة مدينة دوسلدورف فى المانيا المنافسات الخيرية للجنود القدامى الجرحى فى عام 2022.





وأضاف التقرير، يأتي ظهور هاري بعد صور ميجان منذ محادثات في قصر ساندرينجهام، حيث شوهدت الدوقة التي تغيبت عن الاجتماع وهي تبتسم خلال ركوبها طائرة بحرية فى جزيرة فانكوفر في كندا أول أمس.

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وعلق الزوجين دوق ودوقة ساسكس:"نأتي إلى دوسلدورف .. المقر الجديد لألعاب إنفيكتس جايمز2022 Invictus Games والسادسة، بعد أن أقيمت سابقًا فى لندن وأورلاندو وتورنتو وسيدني ومن لاهاي هذا العام في شهر مايو، وسوف ترحب دوسلدورف بأكثر من 500 منافس، حيث يعرضون مواهبهم وتصميمهم وصداقاتهم الحميمة في العالم".

وأضاف البيان :"إنفيكتس جايمز2022 Invictus Games عبارة عن حدث دولي متعدد الرياضات، تم إنشاؤه بواسطة دوق ودوقة ساسكس ، حيث يعرض أفراد الخدمات المسلحة من الجرحى أو المصابين أو المرضى قدراتهم على ذلك في سلسلة من الرياضات التكيفية، والتى تضم كرة السلة على كرسي متحرك إلى التجديف في الأماكن المغلقة".

وقال الامير هارى دوق ساسكس:"آمل أن يكون كل شخص فى ألمانيا مستعدًا لما سيكون أسبوعًا رياضيًا لا يصدق.. لا أشك في أن الجمهور الألماني سوف يقف خلف هذه الألعاب وأن كل منافس يمكنه أن يتوقع ترحيباً حاراً وجوًا رائعًا".

يأتى ذلك بعد ظهرت ميجان ماركل، دوقة ساسكس لأول مرة الثلاثاء الماضى ، حيث تركت قصرها فى جزيرة فانكوفر، الذى بلغت تكلفته حوالى 14 مليون دولار، حيث كانت فيه الأسبوع الماضى، والتى سبق أن قضت برفقة الأمير هارى فيه العطلات، بينما لم يظهر ابنها أرشى، حيث سافرت إلى كندا بعد التنحى عن المهام الملكية.