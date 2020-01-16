شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أمطار غدا على السواحل الشمالية والقاهرة.. والصغرى بسانت كاترين 1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع خبراء الأرصاد أن يسود غدا الجمعة، أﻣﻄﺎرا ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮى واﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻗﺪ ﺗﻤﺘﺪ إﻟﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ، واﻟﺮﻳﺎح أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺷﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﺮﺑﻴﺔ ﺗﻨﺸﻂ ﻋﻠﻲ اﻏﻠﺐ الأﻧﺤﺎء، وﺗﺆدى اﻟﻰ اﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻻﺣﻤﺮ واﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ، ليسود ﻄﻘﺲ ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺒﺮودة ﻋﻠﻲ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد ﺣﺘﻲ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻣﻌﺘﺪل ﻋﻠﻲ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ .

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر ، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 14 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجة، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة، سانت كاترين العظمى 10 درجة والصغرى 1 درجة.

كانت الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، أكد إن البلاد مازالت فى حالة عدم الاستقرار فى الأحوال وسيستمر ذلك حتى يوم الأحد المقبل مصحوب بالأمطار، مشيراً إلى أن الأمطار ستكون غزيرة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، أما جنوب الوجه البحرى والقاهرة ومحافظات شمال الصعيد تكون الأمطار بها متوسطة الشدة وخفيفة بعض المناطق، وتابع:" الجمعة والسبت سوف نستشعر سقوط الأمطار".