شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بني سويف: 470 ألف مواطن ترددوا على المستشفى الجامعي خلال 2019 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، إن عدد المترددين على المستشفى الجامعي من أبناء المحافظة خلال عام 2019 بلغ 470 ألفا و457 حالة موزعين بين الأقسام المختلفة للعيادات الخارجية والداخلية بالمستشفى.
وأوضح «حسن» أن أطباء المستشفى الجامعي أجروا 2558 عملية ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على قوائم الانتظار، وتصدرت عمليات القلب أكبر عدد في العمليات التي تم إجراؤها بنسبة 66.8% من إجمالي عدد العمليات، تلتها عمليات جراحة العيون بنسبة 51.4%، وجراحة المخ والأعصاب بنسبة 47.8% مؤكدًا أنه يتم متابعة المرضى باستمرار واتخاذ اللازم حيال حدوث أي تطورات صحية لهم.
وأشار رئيس الجامعة إلى أنه تم إجراء 12 ألفا و347 عملية جراحية في جميع التخصصات، مشيدا بالدور الهام الذي تقوم به المستشفى في خدمة المجتمع والمواطن السويفى، وأن المستشفى تتميز عن غيرها من المستشفيات الأخرى في إنها تتمتع بتوافر عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس ذوي الخبرة والكفاءة والدراية الفنية والتقنية، وكذلك لما في المستشفى من أحدث الأجهزة الطبية، والتي ساهمت في زيادة استيعاب المرضى.
ووجه الشكر إلى الدكتور عاطف مرسى، رئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي وعميد كلية الطب، الدكتور محمد شعبان مدير المستشفى والأطباء والتمريض والعاملين على مجهودهم لخدمة أهالي المحافظة.
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