شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين المرحلة الثانية من مبادرة «إسكندرية أجمل بطلابها» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة إيمان شرف، مدير عام إدارة وسط الإسكندرية التعليمية، تدشين المرحلة الثانية من مبادرة «إسكندرية أجمل بطلابها»، 25 يناير الجاري، بهدف تجميل وتحسين الأسوار والميادين العامة وجدران المنشآت «القبيحة» وعمل بانوراما بصرية للمارة من المواطنين بهدف إعادة عروس البحر الأبيض المتوسط لسابق عهدها.

وأوضحت «شرف»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أنها عقدت اجتماعا تحضيريا لتحديد الأسوار والميادين والمنشآت التي سيتم البدء بها في المرحلة الثانية من المبادرة، بحضور جيهان سليم، منسق عام المبادرة، وعبدالحليم فواز، مدير إدارة التعليم الفني، ومنال إسماعيل، موجه أول التربية الفنية، ومديري مدارس التعليم العام والفني المشاركة في المبادرة، وكذلك المدرسون المشرفون على أعمال التجميل والتطوير، مشيرة إلى أنه ستتم الاستعانة بطلاب المدارس الفنية بكل تخصصاتها للمشاركة في الأعمال بشكل تطوعي كامتحان عملي لهم.

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وأشارت إلى أن المرحلة الثانية تبدأ فعالياتها يوم 25 يناير الجاري عقب الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الأول، بهدف إعادة رونق الإسكندرية القديم وعبق التاريخ من خلال رسم بورتريهات لشخصيات ورموز تاريخية أثرت في مصر، فضلا عن بورتريه لجندي من القوات المسلحة يحتضن مصر في صورة سيدة ملفوفة بعلم مصر، وكذا أبرز معالم مصر والإسكندرية مثل الأهرامات الثلاثة والملكة كليوباترا وكوبري ستانلي وفنار الإسكندرية القديم وغيرها.

بدورها قالت جيهات سليم شنودة، منسق عام المبادرة ومدرسة بمدرسة أبوالعز الحريري، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن المرحلة الثانية التي تجري بـ4 إدارات تعليمية هي وسط وشرق والمنتزة وغرب، حيث جرى اختيار أسوار 10 مدارس لتجميلها وتطويرها، وعمل جدارية حجمها 160 مترا بجوار مستشفى الرمد ولوحة لقيادات مصر بجوار علم مصر.

وأوضحت أن جدارية مستشفى الرمد يبلغ حجمها 40 مترا X 4 أمتار بمساحة 160 مترا تصمم وتنفيذ الفنان فريد أبوالقاسم مع فريق عمل مكون من 5 أفراد من قسم الزخرفة بمدرسة السلام وأسوار مدارس السيد درويش تنفيذ المهندسة مروة البستاني ومدرسة الزخرفية العسكرية والمتقدمة بمدخل الإسكندرية الزراعي والعباسية الثانوية العسكرية بنين ومدرسة السلام الصناعية العسكرية تنفيذ قسم الزخرفة بالمدرسة ذاتها، ومدرسة مصطفى كامل فني بنات تنفيذ المهندسة جيهان نصيف ومدرسة عبدالله النديم تنفيذ قسم الزخرفة بمدرسة مصطفى كامل ومدرسة سيدي بشر إعدادي تنفيذ مدرس الرسم وسور المدرسة الزراعية بجوار الأكاديمة البحرية بالمنتزة، بالإضافة إلى عمل لوحة لقيادات مصر ومعها علم مصر بميدان حساب ومدرستين في إدارة غرب بإشرف المهندسة مها الحسيني.

ولفتت إلى أنه تم خلال المرحلة الأولى الانتهاء من تجميل أسوار 6 مدارس بعدد من الإدارات فضلا عن سور إدارة وسط وجداريتين واحدة داخل مدرسة أبوالعز الحريري وأخرى داخل مدرسة السلام، فضلا عن ترميم ورفع كفاءة سور قطار أبوقير.

مبادرة طلابية لتجميل الأسوار والميادين بالإسكندرية

مبادرة طلابية لتجميل الأسوار والميادين بالإسكندرية

مبادرة طلابية لتجميل الأسوار والميادين بالإسكندرية

مبادرة طلابية لتجميل الأسوار والميادين بالإسكندرية

مبادرة طلابية لتجميل الأسوار والميادين بالإسكندرية

مبادرة طلابية لتجميل الأسوار والميادين بالإسكندرية

مبادرة طلابية لتجميل الأسوار والميادين بالإسكندرية

مبادرة طلابية لتجميل الأسوار والميادين بالإسكندرية

مبادرة طلابية لتجميل الأسوار والميادين بالإسكندرية

مبادرة طلابية لتجميل الأسوار والميادين بالإسكندرية

مبادرة طلابية لتجميل الأسوار والميادين بالإسكندرية