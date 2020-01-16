شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: 2 مليار جنيه تمويل إضافي لرصف الطرق المحلية بالمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة مشروعات رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية بالمحافظات، حضره اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، ومسؤولو الوزارتين.

وفي مستهل اللقاء، أشار رئيس الوزراء إلى أن هناك توجيهًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برفع كفاءة وتطوير الطرق الداخلية في المحافظات، وأن يتم التنفيذ بأعلى المواصفات، وبالفعل تم البدء في موازنة العام الماضي، وهذا العام تخصيص موارد مالية، وجار تنفيذ عدد من المشروعات، مُوضحًا أننا نعمل على زيادة موازنة هذا العام بمبلغ نحو ملياري جنيه، وأن هناك تكليفًا بتوجيه جزء من هذا المبلغ الإضافي لربط المدن في المحافظات بعضها ببعض بطرق جيدة، وأن يتم التنسيق في التنفيذ بين المحافظات المختلفة، وهيئة الطرق والكباري، خاصة أن الهيئة تستخدم حاليًا ماكينات حديثة لرصف الطرق، بالسرعة والجودة المطلوبتين.

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وخلال الاجتماع، أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن إعداد رؤية لرفع كفاءة الطرق المحلية خلال 3 سنوات مالية اعتبارًا من العام المالي الحالي جاء تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي خلال اجتماع مجلس المحافظين رقم 7 بتاريخ 19/9/2019.

وفي هذا الصدد، عرض وزير التنمية المحلية الموقف الخاص بمشروعات رصف ورفع كفاءة الطرق بالمحافظات، حيث أشار إلى أن العام المالي 2018/2019 شهد رصد اعتمادات مالية قدرها 5.373 مليار جنيه لتنفيذ 2050 مشروعًا بأطوال 2935 كم، وقد تم الانتهاء منها بالكامل ودخلت حيز التشغيل، فضلاً عن رصد اعتمادات مالية خلال العام المالي 2019/2020 قدرها 4.177 مليار جنيه لتنفيذ 1969 مشروعًا بأطوال 2158 كم، وقد تراوحت نسب التنفيذ بالمحافظات بين 40 و50% بالنسبة للمخطط.

وفيما يخص الطلبات الواردة من المحافظات بالطرق ذات الأولوية المطلوب رصفها، نوه وزير التنمية المحلية إلى أن عددها وصل خلال العام المالي 2019/2020 إلى 923 طريقا بطول 2229 كم بتكلفة قدرها 3.84 مليار جنيه وكان هناك مقترح بأن يتم دعم المحافظات خلال هذا العام بتمويل قدره 2 مليار جنيه للبدء في تنفيذ هذه الطرق، وهو ما استجاب له رئيس الوزراء، بعد الترتيب مع وزير المالية، وكلف الدكتور مصطفى مدبولى بالتنسيق مع وزارة النقل، بشأن التنفيذ، بالإضافة إلى ما ورد من المحافظات أيضًا بشأن الطرق ذات الأولوية العاجلة المطلوب رصفها خلال العامين الماليين المقبلين، والتي وصل عددها إلى 2652 طريقًا بطول 6586 كم بتكلفة قدرها 12.662 مليار جنيه ويٌقترح إدراجها ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظات للعامين القادمين.

واستعرض وزير التنمية المحلية البيان التفصيلي لمشروعات رصف الطرق بالمحافظات المختلفة، حيث تمت الإشارة إلى عدد المشروعات وأطوال الطرق بالكيلومتر في كل محافظة، والتي يتم تنفيذها خلال العام الجاري، والأولويات العاجلة لكل محافظة في العام الجاري أيضًا، وكذلك الأولوية العاجلة للمحافظات خلال العامين المقبلين.