شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرارين جديدين لرئيس مجلس الوزراء (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشر عدد الجريدة الرسمية، الصادر صباح اليوم الخميس، قرارين جديدين لرئيس مجلس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي، فيما يخص عدد من المشاريع القومية. Advertisements وللاطلاع على نص القرار: الجريدة الرسمية 16-1-2020

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