شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليبوبية يتفقد عددا من الخدمات في جوله مفاجئة بمدينة بنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، إعداد دراسة لتطوير سوق الخضار بالجملة بمدينة بنها، لتكون سوق حضارية يقصدها التجار بالمحافظة ومن خارجها، للمساهمة في زيادة إيرادات المحافظة، وطالب التجار الموجودين بالسوق بالمواظبة على دفع مستحقات الدولة نظير تأجيرهم وعدم التأخير.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ، المفاجئة بمدينة بنها، والتى شملت المرور على عدد من المشروعات والخدمات بالمدينة، والالتقاء بالمواطنين لحل مشاكلهم ميدانياً، وقد بدأت الجولة بتفقد منطقة أتريب بمدينة بنها، حيث لاحظ وجود إشغالات بها، وعلى الفور طالب المحافظ بإزالتها فوراً لتيسير الحركة المرورية، ثم تفقد سوق البرنس التي تقام بشكل أسبوعي يوم الإثنين، وشاهد الباكيات التي تؤجر للباعة وفق لائحة مالية معتمدة من المحافظة تعود إيراداتها على صندوق الخدمات بالمحافظة، وقد طالب المسؤولين بعمل دراسة لبحث تعظيم الاستفادة من السوق واستغلال المبنى الإداري، كما طالب رئيس المدينة بإيجاد غرفة للحماية المدنية والأمن بالسوق كعامل أمني في حالة وجود أي مشكلات.

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وتابع المحافظ الجولة بتفقد مشروع المواقف والسرفيس للتأكد من انتظام سير العمل والتعرف على المشكلات التي تواجه المشروع والتعامل معها ميدانياً، بالإضافة إلى تطوير العمل بالمشروع وتعظيم الإيرادات المالية التي تحصل منه، كما قام المحافظ بجولة تفقدية داخل إدارات المشروع تفقد خلالها المخازن ومكاتب الشؤون الإدارية والخزينة، ووجه رئيس المشروع بالتنسيق مع رئيس المدينة وعمل حملة لإزالة الإشغالات التي تقع في نطاق المشروع.

كما قام الهجان بتفقد مشروع مرفق النقل الداخلي، وذلك في إطار خطة المحافظة للنهوض بالمرفق ودعمه من خلال التنسيق مع عدد من الشركات التي تعمل في نفس المجال لزيادة عدد الخطوط لخدمة المواطنين، وحل مشكلة المواصلات في المحافظة خصوصاً بالخطوط ذات المسافات الطويلة التي يوجد بها كثافه سكانية عالية.

واختتم المحافظ الجولة بتفقد مشروع تحسين الخدمة المرورية، وطالب المحافظ مدير المشروع بتفعيل المشروع وزيادة الأنشطة به والعمل على النهوض به لزيادة إيراداته.