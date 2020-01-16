شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مهرجان «شرم الشيخ الدولي التراثي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد مدينة شرم الشيخ، اليوم الخميس، انطلاق فعاليات «مهرجان شرم الشيخ الدولي التراثي»، والذي يأتي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

ولكن ما هو مهرجان شرم الشيخ التراثي؟

- المهرجان يقام على مضمار سباقات الهجن بمدينة شرم الشيخ.

- يعقد خلال الفترة من 16 إلى 18 يناير 2020، بالتعاون مع دولة الإمارات.

- يتضمن المهرجان لأول مرة فنونا تراثية تعرض على ظهور إبل تم نقلها من أبوظبى لشرم الشيخ.

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- يشمل المهرجان عرض العديد من الحرف والمنتجات والرقصات الشعبية الإماراتية.

- يشارك في المعرض التراثي أكثر من 100 عارض، بالتعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعي، والتجارة والصناعية بمصر.

- تقام عروض فنون شعبية لفرقة العريش للفنون الشعبية، بالتعاون مع وزارة الثقافة.

- يشهد المهرجان إقامة المعرض «الإماراتي- المصري» التراثي الذي يشمل قرية تراثية متكاملة تعرض صورًا متنوعة من التراث يقدمها أبناء الإمارات ومصر.

- تضم الفعاليات الرئيسية التي ستعرض أمام المنصة مسيرة الهجن وعرض الهجن اللذان يمثلان أحد أهم العروض التراثية الإماراتية بوصفها رسالة من الماضي إلى الحاضر.

- يشهد المهرجان سباقا خاصا بالهجن الموجودة في مصر وذلك لمسافة 4 كيلومترات على أرضية ميدان شرم الشيخ لسباقات الهجن.