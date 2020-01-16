شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت امتحانات الفصل الدراسي الأول «نصف العام» للعام الدراسى ٢٠١٩ /٢٠٢٠، للصف الثالث الإعدادى، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

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وأكد عبدالعزيز عطية حسانين وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن إجمالي عدد طلبة الصف الثالث الإعدادى يبلغ ٨ آلاف و٩٦ طالبًا «من بينهم ٧ آلاف و٩٨٥ طالبا وطالبة نظامي و١١١ طالبا وطالبة منازل، وأضاف وكيل الوزارة، أن الامتحانات مستمرة حتي يوم الخميس الموافق ٢٣ يناير الجاري.

بدوره أكد حمزة رضوان، مدير التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، على تجهيز وإعداد اللجان وتوفير زائرة صحية بكل مدرسة، بجانب تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المديرية بالعريش، وغرف عمليات أخرى فرعية بمختلف الإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات، وتلقي الشكاوي والإخطارات.

أشار رضوان إلى توفير أتوبيسات لنقل طلاب الشيخ زويد ورفح المقيمين في مدينة العريش إلى لجان الامتحانات بالشيخ زويد، وذلك بالتنسيق مع ديوان عام محافظة شمال سيناء والجهات المعنية.