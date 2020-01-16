شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من الغش بكل أنواعه.. انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت، صباح اليوم الخميس، امتحانات الشهادة الإعدادية العامة، بمحافظة القليوبية، حيث يؤدى 95 ألفا و538 طالبا الامتحانات في 407 لجان، وذلك لمادة اللغة العربية والخط والإملاء على مستوى 12 إدارة تعليمية.

ومن المقرر أن يقوم اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، يرافقه طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم، بتفقد سير الامتحانات في عدد من مدارس المحافظة.

Advertisements

كان طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم، عقد اجتماعا مع رؤساء لجان سير امتحانات الشهادة الإعدادية بحضور الدكتور محمد عبدالرشيد، مدير عام التعليم العام بالمديرية، وعزة مصطفي، مدير التعليم الإعدادي بالمديرية.

وحذر وكيل وزارة التربية والتعليم من السماح لأى عضو في اللجنة بالقيام بأى عمل إلا بعد التأكد من كونه غير محروم من أعمال الامتحانات أو محال للمحاكمة التأديبية أو لديه موانع باللجنة أو ضمن العاملين بالمدرسة التي بها اللجنة.

كما حذر من الغش بكل أشكاله والطرق المؤدية إليه ومنع تعامل الإداريين والعمال المنتدبين باللجنة مع الطلاب ومنع استخدام التليفون المحمول داخل اللجان سواء للطلاب أو الملاحظين أو المراقب الأول أو المراقبين والإداريين والعمال واستثناء رئيس اللجنة فقط.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم منع دخول أي جهة لجان الامتحانات أو التصوير أو إعطاء أي بيانات تتعلق بالامتحانات مهما كانت هذه الجهة ومنع دخول أولياء الأمور اللجان حفاظًا على سرية أعمال الامتحانات مشددا على ضرورة الحرص على توفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات وإسناد أمن اللجان للملاحظين القادرين على حسن التصرف.