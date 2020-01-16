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شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق فعاليات مهرجان شرم الشيخ التراثي الدولي بالتعاون مع الإمارات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تنطلق اليوم، الخميس، فعاليات مهرجان شرم الشيخ التراثى الدولى، برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد ولي عهد ابو ظبي، وذلك بمضمار الهجن الدولي بشرم الشيخ والذي سوف يشهد عروض وسباقات للهجن ومعارض التراث البدوي والإماراتي بمشاركة وتعاون دولة الإمارات.
وكان اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، تفقد في ساعات متأخرة ليلة امس الاستعدادات النهائية لانطلاق فعاليات المهرجان، وتستمر الفعاليات حتى 18 من يناير الجاري.
ويتضمن المهرجان استعراض مهارات الهجن لدولة الامارات الشقيقة وسباق للهجن للقبائل المصرية ويقام ضمن الفعاليات معرض مشترك اماراتي مصري لعرض المنتجات البدوية التراثية الإماراتيه والمصرية، لأكثر من 100 عارضة بالتعاون مع وزارتي التضامن الإجتماعي والتجارة والصناعية بمصر، بالإضافة لعروض فنون شعبية لفرقة العريش للفنون الشعبية بالتعاون مع وزارة الثقافة.
بحضور وزراء الشباب والرياضة والثقافة والتجارة والصناعة والزراعة ومحافظي المحافظات التي تشتهر برياضة السباقات الهجن.
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