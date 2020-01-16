شكرا لقرائتكم خبر عن 15 بندا في نتائج مفاوضات سد النهضة بواشنطن (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اتفق وزراء من الولايات المتحدة الأمريكية ومصر وإثيوبيا والسودان على الاجتماع يومي 28 و29 يناير الجاري في واشنطن للتوصل لاتفاق شامل حول سد النهضة، بحسب بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكيّة.

وتنشر «المصري اليوم» ملامح ما توصل إليه وزراء الخارجية والري في مصر والسودان وأثيوبيا بشأن سد النهضة:

- أعرب الوزراء عن «التزامهم بالتوصل إلى اتفاق تعاون شامل بشأن ملء خزان السد».

- ملء السد سينفذ على مراحل خلال الموسم المطير.

- سيأخذ الملء في الحسبان التأثير على المخزون المائي لدى دول المصب.

- مراحل الملء اللاحقة لسد النهضة ستسمح بتصريف المياه خلال فترات الجفاف الطويلة.

- المرحلة الأولى لملء خزان السد تستهدف الوصول لمستوى 595 مترًا فوق مستوى سطح البحر وبدء توليد الكهرباء.

- توفير سبل مناسبة لتخفيف أثر الجفاف على مصر والسودان.

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- سيتم تنفيذ تعبئة الخزان على مراحل وسيتم تنفيذها بطريقة تكيفية وتعاونية تأخذ في الاعتبار ظروف الامطار للنيل الأزرق والأثر المحتمل للتعبئة على الخزانات في مجرى النهر.

- ستتم عملية التعبئة خلال موسم الأمطار، بشكل عام من يوليو إلى أغسطس.

- تستمر عملية التعبئة لخزان سد النهضة في سبتمبر وفقًا لشروط معينة.

- ستوفر مرحلة الملء الأولي الإنجاز السريع لمستوى 595 مترًا فوق مستوى سطح البحر والتوليد المبكر للكهرباء.

- تلتزم إثيوبيا بتوفير تدابير التخفيف المناسبة لمصر والسودان في حالة الجفاف الشديد خلال هذا الوقت من التعبئة.

- سيجري تنفيذ المراحل اللاحقة من الملء وفقًا لآلية يتم الاتفاق عليها.

- هذه الآلية تحدد التعبئة بناءً على ظروف النيل الأزرق ومستوى المياه الذي يحقق أهداف الملء في إثيوبيا ويوفر توليد الكهرباء مع تدابير توفير المياه المناسبة لمصر والسودان خلال فترات سنوات الجفاف.

- سيجري إنشاء آلية تنسيق فعالة لتسوية النزاعات.

- اتفق الوزراء على أن هناك مسؤولية مشتركة للدول الثلاث في إدارة ازمات الجفاف المحتملة .