شكرا لقرائتكم خبر عن أول صورة لمحاولة اغتيال يوسف احمد ديدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت تقارير صحفية جنوب أفريقية تعرض نجل الداعية أحمد ديدات لإطلاق نار على رأسه، عند خروجه من محكمة فى مدينة دوربان بجنوب أفريقيا.

وقال حساب وكالة iol الجنوب الأفريقى على تويتر، إن التقارير الطبية، تشير إلى أن يوسف احمد ديدات فى العناية المركزة وحالته خطيرة.



بعد الحادث

فيما أشارت وكالات أنباء إلى أن يوسف تعرض لإطلاق نار من مسلح يستقل دراجة نارية قبل أن يتمكن من الهرب.

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وأشار الموقع إلى أن نجل ديدات، نُقل بطائرة إلى المستشفى، وقد انتشرت العديد من الصور على مواقع التواصل الاجتماعى للحادث.

ونقلت الوكالة عن الضابط ثيمبيكا مبيلى من شرطة كوازولو- ناتال في جنوب أفريقيا، قوله إن يوسف ديدات لا يزال حياّ، وهو الآن فى المستشفى، ولم تظهر بعد الكثير من التفاصيل الحادث أو الفاعل والأسباب التى دفعته لذلك

يذكر أن ديدات ولد بالهند وقد هاجر إلى جنوب أفريقيا عام 1927 ليلحق بوالده، والتحق ديدات بالدراسة بالمركز الإسلامي فى ديربان لتعلم القرآن وعلومه وأحكام الشريعة الإسلامية، بدأ دراسته في العاشرة من عمره، وفي عام 1934 أكمل ديدات المرحلة السادسة الإبتدائية، ثم التحق بالكلية الفنية السلطانية كما كانت تسمى فى ذلك الوقت فدرس الرياضيات وإدارة الأعمال، تزوج أحمد ديدات وأنجب ولدين وبنتا.

في الثامن من أغسطس 2005، توفي ديدات عن عمر يناهز87 عاما، في منطقة فيرولام بإقليم كوازولو ناتال بجنوب إفريقيا، بعد صراع طويل مع مرض الشلل، وقد اشتهر طيلة حياته بالمناظرات الدينية، وكتاباته فى مقارنة الأديان، وترأس المركز الدولى للدعوة الإسلامية في مدينة ديربان في جنوب أفريقيا وحاز على جائزة الملك فيصل لجهوده.