شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف احمد ديدات ..نجل الداعية الإسلامى فى حالة حرجة بعد محاولة اغتياله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت صحف جنوب إفريقية تفاصيل إصابة يوسف احمد ديدات نجل الداعية الإسلامى، الراحل أحمد ديدات بطلق نارى فى الرأس خارج محكمة الأسرة فى مدينة دوربان بجنوب إفريقيا.

وبحسب صحيفة "إندبندنت أونلاين"، مساء الأربعاء، فإن يوسف احمد ديدات ، 65 عاما، في حالة حرجة ويجرى التحقيق حاليا فى القضية. ووفقا للعقيد يمبيكا مبيلي من شرطة كوازولو- ناتال في جنوب أفريقيا، فإن مجهول فتح النار على الضحية فى صباح الثلاثاء، بينما كان فى طريقه برفقة زوجته بإتجاه محكمة الأسرة في فيرولام.

وقال الشرطى، إن الدافع وراء إطلاق النار غير معروف ولا يزال المشتبه به هاربًا. ووصف بريم بالرام، مدير إحدى شركات الأمن والطوارئ، حالة ديدات بأنها "حرجة". وأشار إلى أنه لدى وصول المسعفين وجدو الضحية ملقيا على وجهه على الرصيف وقد تم نقله جوا إلى المستشفى.

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إصابة يوسف احمد ديدات وفقا لشهود عيان

وأوضح بالرام أن يوسف احمد ديدات "أصيب بطلقة واحدة في رأسه". ووفقا لشهود العيان، كان ديدات يسير نحو المحكمة عندما اقترب منه رجل آخر بقام بإخراج سلاح ناري وأطلق النار عليه مرة واحدة قبل أن يفر من المنطقة المجاورة سيرًا على الأقدام.

وقال بالرام "ضابط الأمن الذي شهد الحادث لاحق المشتبه به الذي دخل في سيارة مازدا بيضاء كانت تنتظر في شارع جروم ثم انطلقت سريعا."

وبحسب صحيفة "تايمز" الجنوب افريقية، فإن بعد ساعات من إطلاق النار، عجت وسائل التواصل الاجتماعي بأخبار عن وفاة يوسف احمد ديدات . ومع ذلك، قال صديق للعائلة بالنيابة عن زوجته ياسمين أنه لايزال على قيد الحياة.

وأشارت الصحيفة، أن فريقًا من الجراحين نجح في انقاذ يوسف احمد ديدات ، ولفتت إلى أن الداعية الإسلامي معروف بآرائه المثيرة للجدل حول الهندوسية والمسيحية. كما أن ديدات أقر علنا بصداقته للإرهابي الدولي أسامة بن لادن الذى قتل فى عملية لقوات الكوماندوز الأمريكية فى افغانستان عام 2011.