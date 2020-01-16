شكرا لقرائتكم خبر عن أشهر معلق سباقات هجن فى الخليج يشارك فى مهرجان شرم الشيخ التراثى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك المعلق السعودى نايف البلوى، أشهر معلق سباقات هجن فى الخليج، بالتعليق على شوطى سباق الهجن الافتتاحية لمهرجان شرم الشيخ التراثى الذى تنطلق فعالياته بعد قليل .

وقال المعلق السعودى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه سعيد بهذه المشاركة، وأنه سيدخل التاريخ من أوسع أبوابه بافتتاح أشواط الهجن بمهمته الأساسية وهى التعليق، مضيفا أنه يعلق بكافة ميادين السباقات فى الخليج ولبى اليوم نداء أهل الهجن بأن يكون معلق فى أهم محفل رياضى للهجن بشرم الشيخ .

وأضاف أنه فوجئ بوجود مضمار وسباق بهذه القوة على أرض مصر، متابعا أنه سيقدم للجمهور المصرى مفاجئة فى التعليق وأثارة المتابعين للسباق عبر الشاشات والمشاهدين .

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وينطلق اليوم الخميس على ميدان مضمار الهجن بشرم الشيخ فعاليات مهرجان شرم الشيخ التراثى للهجن، الذي من المقرر أن يستمر حتى مساء الأحد القادم، بعدد 30 شوطًا خلالها تتنافس أكثر من 800 من الهجن من كل محافظات مصر على الـ10 مراكز الأولى، ويقدم ”الخليج 365” 18 معلومة عن السباق.

وتصل تكلفة مضمار الهجن 100 مليون جنيه، ومقام على 941 فدانًا بطول 6 كيلومترات، ومجهز لإقامة كافة سباقات الهجن، وسعة صالات المتفرجين تتسع 500 مشاهد، ومجهز بمصعد كهربائى لصعود كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، ويوجد موقف سيارات يتسع لنحو 200 سيارة، ويضم حارة للطوارئ.

كما يضم منطقة مخصص لتحرك vip والصحفيين والإعلاميين ورؤساء الوفود، وحارة خاصة بالجمهور، وموقع مخصص للمدربين، ومنشأت عيادات بيطرية ، ومكان لإقامة الإبل وتجمعها ، وغرفة تحكم رئيسية بمجريات السباق، ومزوده بأحدث أجهزة الإنترنت فائق السرعة.