شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعة..قطع المياه عن مدينة برج العرب الجديدة لمدة 4 ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس عصام بدوى، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، إنه سيتم قطع المياه عن مدينة برج العرب الجديدة، وذلك ابتداءً من الساعة 6 صباح يوم الجمعة، الموافق 17/1/2020، وحتى الساعة 10 صباح نفس اليوم، ولمدة 4 ساعات، وذلك نظراً لإفادة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، بتوقف محطات مريوط الكيلو 40، بسبب انقطاع التيار الكهربائى عن الدوائر جهد 16 ك.ف بالشركة المصرية لنقل الكهرباء لأعمال الصيانة الطارئة، مما يؤدى لقطع المياه عن غرب الإسكندرية من الكيلو 34 ساحلى حتى الحمام، ومدينة برج العرب الجديدة، والعامرية وتوابعها، والنهضة وبنجر السكر، وقرى شمال التحرير، والعشرة آلاف، والبذور والبستان، ومدينة النوبارية الجديدة، وقرى فرع 20.

‏‎وأوضح المهندس عصام بدوى، أن جهاز المدينة يهيب بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات، توفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك ألفترة، مشيراً إلى أنه يتم تلقى شكأوى مياه الشرب والصرف الصحي، على مدار الـ24 ساعة، من خلال الخط الساخن (15100)، الخاص بالمدن الجديدة.

ومن ناحية أخرى أكد المهندس عصام بدوى، بأنه تم البدء فى تنفيذ خطة تطوير ورفع كفاءة الطرق بمدينة برج العرب الجديدة، بتكلفة تقدر بـ 410 ملايين جنيه، وذلك ضمن استراتيجية الدولة لإنشاء البنية التحتية الجإذبة للاستثمار.

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وأوضح المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، أنه تم الآنتهاء من إعداد الدراسات الاستشارية لأعمال التطوير واعتمادها من الجهة المختصة، والبدء فى التنفيذ ألفعلي، حيث يجرى حالياً تنفيذ تطوير وتوسعة طريق المدخل الشرقى للمدينة، وهو المحور الرئيسى الواصل بين المدينة ومطار برج العرب الدولى بطول (12 كم).

وأضاف رئيس الجهاز: تشمل أعمال التطوير بالمدخل الشرقى للمدينة، توسعة مسار الطريق ليصل إلى 3 حارات مرورية بكل اتجاه، بدلاً من حارتين، وكذا تطوير طريق الخدمة الداخلى بطول (9 كم)، حيث يجرى تنفيذ الطبقة الرابطة، والطبقة السطحية والبلدورات والحواجز الخرسانية، بتكلفة تقدر بنحو 90 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 80 %.

وأضاف المهندس عصام بدوي: تم البدء فى تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة طريق المدخل الرئيسى للمدينة، والذى يربط بين المدينة وطريق مصر- الإسكندرية الصحرأوي، وإستاد الجيش، بدءاً من ميدان بهيج وحتى مدخل المدينة بطول (4 كم)، بتكلفة تقدر بـ220 مليون جنيه، وتشمل أعمال التطوير توسعة مسار الطريق ليصل إلى 3 حارات مرورية بكل اتجاه، مع وجود طريق خدمة بعرض 9 أمتار، وكذا تنفيذ كوبرى علوى على السكة الحديد، وعدد (2) كوبرى على ترعة بهيج.