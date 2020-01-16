شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: مهتمون بنشر الرياضة فى الجامعات لاكتشاف المواهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات اجتماعًا، أمس الأربعاء، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس، بحضور الدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، والدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد المصرى للجامعات، والإعلامي أحمد شوبير رئيس اللجنة الإعلامية للاتحاد الرياضى للجامعات، والدكتور هشام الجيوشي سكرتير الاتحاد المصري للجامعات، وذلك بمقر الوزارة.

في بداية الاجتماع، وجه أعضاء المجلس التهنئة للسيد الوزير على تجديد الثقة له من جانب القيادة السياسية؛ لاستكمال الأنشطة الطلابية بالجامعات، متمنين له التوفيق والسداد.

وخلال الاجتماع، أكد الوزير على الاهتمام البالغ من جانب القيادة السياسية بالرياضة وأهمية نشرها بين طلاب الجامعات؛ لاكتشاف المواهب الرياضية في مختلف الألعاب حتى يتم تمثيل مصر في المحافل الدولية الكبرى، بالإضافة إلى أهمية دور الجامعات في نشر الوعي بأهمية وجود صورة حضارية ونموذجية للتشجيع الرياضي داخل المنشآت الرياضية، من خلال غرس الروح والقيم الرياضية لدى الطلاب.

وأشاد الدكتور خالد عبدالغفار بالجهد المبذول من قبل اللجنة القائمة على إعداد ملفي بطولتى العالم للجامعات للإسكواش 2022، ولكرة اليد 2024، وتهيئة الرأى العام الخارجي؛ لإبراز قدرة مصر على تنظيم تلك البطولات.

وأضاف الوزير أن مصر لديها إمكانيات كبيرة لاستضافة العديد من البطولات الدولية، مؤكدا أن مصر نظمت العديد من البطولات الدولية الناجحة.

ووافق المجلس على العديد من القرارات، منها:

• إقامة بطولة الجامعات للموانع العسكرية بالكلية الحربية خلال الفترة من 20 إلى 28 فبراير المقبل.

• دعم تنظيم مهرجان الفروسية الأول لطلاب الجامعات المقام بجامعة جنوب الوادي خلال الفترة من 1 إلى 3 مارس المقبل.

• دعم تنظيم المهرجان الثاني عشر لكرة السرعة للجامعات العربية المقام بجامعة جنوب الوادي خلال الفترة من 20 إلى 22 فبراير المقبل.

• المشاركة في بطولة العالم للجامعات للإسكواش المقامة بشنغهاي بالصين خلال الفترة من 20 إلى 26 يوليو المقبل، حيث تتسلم مصر علم بطولة العالم للإسكواش من الاتحاد الدولي في الصين للبطولة القادمة 2022 بمصر.

• المشاركة في بطولة العالم للجامعات لكرة اليد المقامة بدولة بولندا خلال الفترة من 15 إلى 21 يونيو المقبل.

• تنظيم دورة رياضية لجامعات المحافظات الحدودية بداية من النصف الثاني للعام الدراسي 2019/2020.

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• تنظيم المرحلة الثانية من دوري الجامعات للمحافظات الحدودية خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2019/2020، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وأحيط المجلس علمًا، بأجندة بطولات العالم للجامعات خلال عام 2020، وتشمل:

• بطولة العالم للجامعات لكرة اليد خلال الفترة من 15 إلى 21 يونيو ببولندا.

• بطولة العالم للجامعات للجري والسباحة والدراجات خلال الفترة من 27 إلى 28 يونيو بألمانيا.

• بطولة العالم للجامعات لكرة قدم الصالات خلال الفترة من 19 إلى 26 يوليو ببولندا.

• بطولة العالم للجامعات للإسكواش خلال الفترة من 20 إلى 26 يوليو بالصين.

• منتدى شباب الجامعات خلال الفترة من 12 إلى 16 أغسطس بالمجر.

• بطولة العالم للجامعات للملاكمة خلال الفترة من 10إلى 15 أكتوبر ببولندا.

• بطولة العالم للجامعات لرفع الأثقال خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر بكوريا.

• بطولة العالم للجامعات للمصارعة خلال الفترة من 27 أكتوبر إلى 1 نوفمبر بروسيا.

• بطولة العالم للجامعات للكاراتية خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر بالبرازيل.