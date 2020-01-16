شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من "الزراعة" يزور سيناء لمتابعة المشروعات وحل مشكلات المواطنين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام وفد من قيادات وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى يتكون من د عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة ، والدكتور محمد الشحات رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية بزيارة لمحافظة جنوب سيناء وقاموا بتفقد المشروعات الزراعية في مدن الطور ونويبع وسانت كاترين، بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

وقام الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس هيئة الخدمات البيطرية قام بمتابعة الاستعداد لاحتفالات المحافظة لسباقات الهجن والحالة الصحية واعمال الترقيم والتسجيل للابل المشاركة فى المهرجان والذى سيبدأ فاعلياته اليوم الخميس بمدينة شرم الشيخ بمشاركة 1051 جمل منهم 81 من دولة الامارات العربية الشقيقة والباقى من جمهورية مصر العربية يمثلون محافظات جنوب وشمال سيناء والوادى الجديد ومرسي مطروح والسويس والإسماعيلية.

هذا وقد تم عقد لقاء مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وأيضا مع رئيس نادي سيناء للهجن والفروسية لبحث المشاكل التى تواجه الهجن المصرية اثناء مشاركتها فى المسابقات الدولية والوقوف على المتطلبات الصحية البيطرية لتلك الدول وكذا اوجه الرعاية والعلاج التى يمكن تقديمها للجمال فى محافظة جنوب سيناء.

كان السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عقد اجتماعا مع قيادات هيئة التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة ، بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، والدكتور محمد الشحات، المدير التنفيذي لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية، لبحث مشاكل تقنين أوضاع اليد على أراضي الدولة وفقا للضوابط التي أعلنتها الدولة.

كما أكد السيد القصير أنه تناول آليات العمل خلال المرحلة المقبلة، وبحث موقف المليون ونصف المليون فدان بالتعاون مع شركة الريف المصري، مشددًا على أهمية سرعة إنهاء إجراءات التقنين تيسيرًا على المواطنين، لأننا نستهدف حماية حقوق الدولة وجدية الطلبات وفقا للضوابط المعتمدة ، وأكد على سرعة تحصيل مستحقات الدولة ووضع آلية لتحصيل المتأخرات، مشيرًا إلى أن الهيئة تلقت حوالي 26 ألف طلب تقنين طبقا للقانون 144 لسنة 2017 الخاص بتقنين أراضي الدولة، وإنه يجري فحصها بعناية من خلال لجان فنية خاصة تضمن جدية طلبات تقنين أوضاع هذه الطلبات.





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وفد من وزارة الزراعة يزور سيناء (1)



وفد من وزارة الزراعة يزور سيناء (2)



وفد من وزارة الزراعة يزور سيناء (3)



وفد من وزارة الزراعة يزور سيناء (4)



