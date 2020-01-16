شكرا لقرائتكم خبر عن الرى وسفارة هولندا يبحثان برنامج التعاون الجديد فى إدارة المياه والأمن الغذائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، اجتماعا مع المهندس وليد حقيقى رئيس الإدارة المركزية للموارد والإستخدامات المائية وبريهان علام وايفو فان هارن من السفارة الهولندية بالقاهرة لمناقشة برنامج التعاون الجديد بين الحكومتين المصرية والهولندية والذي يركز على موضوعات إدارة المياه والأمن الغذائي.

والتقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى على هامش أسبوع القاهرة للمياه الماضى مع هنك اوفنك المبعوث الخاص للمياه لهولندا وليز فان دوين مدير عام المياه بوزارة البنية التحتية والمياه الهولندية ويوب فان تيل من وزارة الخارجية الهولندية ودار الاجتماع حول تطوير التعاون المميز بين مصر و هولندا في قطاع المياه خاصة مع بدء برنامج جديد للتعاون بين مصر وهولندا في مجال إدارة المياه الامن الغذائي.

تناول الاجتماع كذلك مناقشة الإجراءات الجاري اتخاذها تمهيدا لتوقيع مذكرة التفاهم الجديدة بين الجانبين المصري والهولندى.

وتتعاون وزارة الرى مع هولندا من خلال المجلس الاستشاري المصري الهولندي للمياه، حيث تم خلال الاجتماع الماضي للمجلس عرض ملخص عن نتائج الدراسات ومهام العمل التي قام بها عدد من الخبراء الهولنديين في مصر.

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وشملت تلك الدراسات دراسة حول تطوير نظم الصرف المغطى في مصر ورفع كفاءته من خلال الاطلاع على أحدث نظم الصرف المغطي في العالم وتطبيق ما يتناسب معها مع الظروف المصرية وكذلك دراسة حول تحسين نوعية المياه في شبكات المصارف بما يعمل على تعظيم كميات مياه الصرف الزراعي المعاد استخدامها وقد تمت تلك الدراسات بالتعاون مع الهيئة المصرية لمشروعات الصرف .

كما شملت الدراسات أيضا دراسة حول حماية وتطوير شواطئ بورسعيد في مواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر وكذلك وضع شروط مرجعية لإعداد خطة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية حيث تمت تلك الدراسات بالتعاون مع الهيئة المصرية لحماية الشواطئ.

وقام المجلس بعدد من الدراسات بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي حول استراتيجية معالجة الصرف الصحي وكذلك معالجة والتخلص الآمن من الحمأة الناتجة من محطات الصرف الصحي ومشروع لنظام الانذار المبكر من الامطار في مدينة الإسكندرية كمثال للتعامل مع الأمطار الغزيرة في المدن والمناطق الحضرية.

الجدير بالذكر أن المجلس الاستشاري المصري الهولندي لإدارة المياه تم تأسيسه عام 1976 وهو يعمل منذ ذلك الحين على دعم تبادل الخبرات بين الحكومتين المصرية والهولندية في موضوعات تخطيط وإدارة الموارد المائية وعلى رأسها تعظيم العائد من المياه في قطاع الزراعة وتحسين نوعية المياه وتقنيات معالجة الصرف الصحي والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.

وعمل المجلس خلال هذا التاريخ الطويل من التعاون المشترك على وضع مقترحات مشروعات التعاون الفني في مجال إدارة الموارد المائية بين الحكومتين المصرية والهولندية والتي كانت تمول بمشاركة من الحكومة الهولندية ومنها مشروع روابط مستخدمي المياه ومشروع رفع القدرات في مجال إدارة المياه ومشروع الخطة القومية للموارد المائية ومشروع التعامل مع الفيضان والجفاف من خلال بحيرة ناصر ومشروع تطوير نظم الري في الأراضي القديمة ومشروعات التطوير المؤسسي وغيرها من المشروعات.