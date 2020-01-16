شكرا لقرائتكم خبر عن الخشت: تقارير يومية عن امتحانات الفصل الدراسى الأول ولم يتم رصد أى معوقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل طلاب جامعة القاهرة امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2020/2019 والتى من المقرر أن تنتهى يوم الخميس 23 يناير الجارى، لتبدأ بعدها إجازة نصف العام الدراسى ولمدة 15 يومًا، وفقًا للخريطة الزمنية التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة إنه يتم إعداد تقرير يومى من الكليات عن أعمال الامتحانات، تتضمن أعداد الحضور والغياب بين الطلاب، وكذلك حالات الغش التى يتم التحقيق بشأنها فى وقتها، كما يتم من خلال التقرير متابعة أية شكاوى تتعلق بالامتحانات.

وأضاف الدكتور الخشت أن امتحانات الفصل الدراسى الأول تتواصل فى الكليات بهدوء منذ بدايتها ولم يتم رصد أى معوقات أو مشكلات بشأنها، عدا بعض حالات الغش الفردية التى تراجعت بصورة ملحوظة عن الأعوام السابقة، نتيجة الإجراءات الصارمة وتوفير كاميرات مراقبة فى قاعات الامتحانات.

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وأوضح رئيس الجامعة أنه تم تشكيل لجنة للطوارئ لمتابعة الامتحانات بكل كلية برئاسة عميد الكلية وعضوية وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ورئيس القسم المختص أو من ينوب عنه وأستاذ المادة، للتعامل مع أى مشكلة طارئة أثناء الامتحانات واتخاذ القرار المناسب بشأنها، إلى جانب لجان ممتحنين بكل كلية لملائمة الامتحان للمنهج والمعايير الأكاديمية ولمستوى الطلاب.

وكان الدكتور محمد الخشت وجه بضرورة الالتزام بنظام الامتحانات وفق نظام الأسئلة الموضوعية، وتطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية وفق المقاييس الدولية التي سبق اقرارها والتي تحدد شكل ومضمون ورقة الأسئلة، واتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للامتحانات، وتوفير كافة الخدمات اللوجستية للطلاب لتوفير سبل الراحة للممتحنين، وتوفير قاعات كبيرة لتستوعب أعداد الطلاب، وإعداد اللجان للطلاب من ذوى القدرات الخاصة ووجود مساعدين لهم، وتوفير سيارات الإسعاف بالحرم الجامعى.