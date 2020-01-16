شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة البيئة: "على عبده" يخوض أطول رحلة فى العالم بدراجة كهربائية 22 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المغامر المصرى على عبده، حيث ناقشت الإجراءات والاستعدادات التى يجرى تجهيزها للقيام برحلة فردية للتسجل فى موسوعة جينيس كأطول رحلة فى العالم باستخدام الدراجة الكهربائية، فى الثانى والعشرين من فبراير المقبل تحت رعاية وزارة البيئة، وذلك فى إطار التوعية بأهمية استخدام الطاقة النظيفة فى الحفاظ على البيئة.

ومن المقرر أن تبدأ هذه الرحلة من معبد أبو سمبل فى الثانى والعشرين من فبراير القادم والذى يتزامن مع تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثانى، على أن تستمر لمدة مائة يوم تنتهى فى الأول من يونيو عند أهرامات الجيزة، يجوب خلالها 75 مدينة فى جميع محافظات مصر، وتتخلل الرحلة العديد من الأنشطة البيئية ومنها حملات نظافة وحملات تشجير وجمع المخلفات البلاستيكية من الشواطئ وتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.

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وأكدت الوزيرة خلال اللقاء أهمية دور الشباب فى حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، كما استعرضت جهود الوزارة لدعم الشباب والأطفال ودمجهم فى العمل البيئى، كأحد استراتيجيات الوزارة لخلق جيل جديد من حماة البيئة وليصبحوا سفراء للبيئة فى كل ربوع مصر.

وأشارت ياسمين فؤاد إلى أنه يمكن الاستفادة من هذه المبادرة لنشر أهداف والتوعية بمبادرة اتحضر للأخضر التى أطلقتها وزارة البيئة تحت رعاية رئيس الجمهورية، والتأكيد على روح المشاركة فى العمل البيئى كأحد أهم سبل حماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.