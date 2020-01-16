شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: "البحيرة" واحدة من أكثر المحافظات تصديرا للهجرة غير الشرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعا مع النائبة أمل زكريا، بعضو مجلس النواب، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، والسيدة ذكية رشاد ممثلة المجلس القومي للمرأة بمحافظة البحيرة، ومحمود وجيه خالد مسئول جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة البحيرة، وماجد فوزي رئيس مجلس إدارة شركة وويل سبرينج، للتنسيق حول جولة مبادرة "مراكب النجاة" بمحافظة البحيرة والمقرر لها الثلاثاء المقبل الموافق 21 يناير 2020.

من جانبها، قالت السفيرة نبيلة مكرم، إن محافظة البحيرة هى المحطة الثانية ضمن استراتيجية عمل المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" والتي تستهدف من خلالها وزارة الهجرة التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية بـ 11 محافظة مختلفة حول الجمهورية، حيث إن محافظة الفيوم شهدت انطلاق المبادرة، من خلال عدد من الفعاليات تضمنت عقد لقاءات جماهيرية بالمرأة والشباب وطلاب المدارس، بالإضافة لزيارة قرى مصدرة للهجرة غير الشرعية.

وأضافت وزيرة الهجرة، أن محافظة البحيرة تعد واحدة من المحافظات الأكثر تصديرا لظاهرة الهجرة غير الشرعية، لذا تحتاج لتضافر جهود كافة الجهات المعنية للتصدى لهذه الظاهرة والتعريف بمخاطرها، بالإضافة لتقديم البدائل الملائمة وإتاحتها أمام الشباب، حتى يتم التعامل مع الهجرة غير الشرعية من مختلف الجوانب.

وستشمل زيارة محافظة البحيرة، افتتاح السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، مركز لتدريب وتأهيل الشباب بمنطقة حوش عيسى بالمحافظة، والذي تم تدشينه بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية، والذي من المقرر أن يقدم برامج تدريب لشباب البحيرة - كمحافظة مصدرة للهجرة غير الشرعية- بهدف توعيتهم حول ضرورة العزوف عن تلك الظاهرة، فضلا عن توفير برامج ثقافية ورياضية في هذا الإطار أيضًا.

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ومن المقرر أن تلتقي السفيرة نبيلة مكرم عددا من سيدات محافظة البحيرة في لقاء جماهيري ويتعاون في تنظيمه المجلس القومي للمرأة، يليه لقاء وزيرة الهجرة بمجموعة من الطلاب في برنامج تثقيفي وتدريبي من إعداد شركة وويل سبرينج، وتختتم زيارتها بلقاء جماهيري مع شباب المحافظة ينظمه جهاز تنمية المشروعات.

وستتضمن زيارة محافظة البحيرة أيضا تدريب فريق عمل وزارة الهجرة لـ 150 من رائدات المحافظة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، على سبل التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، كذلك تدريب 450 من شباب وأطفال أقل من 18 عاما بالتعاون مع المجلس القومي للأمومة والطفولة، للتوعية بمخاطر هذه الظاهرة، ومن المقرر عقد هذه الدورات التدريبية في الفترة من 18 وحتى 20 يناير الجاري.

جدير بالذكر أن وزارة الهجرة تتعاون في هذا الصدد مع وزارات التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والشباب والرياضة، ومع مؤسسات الدولة الأخرى كالمجلس القومي للمرأة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وكذلك مع المنظمات الدولية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني.