شكرا لقرائتكم خبر عن طارق شوقى يبحث مع وفد ألمانى أوجه تطوير التعليم الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وفدًا من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادى والإنمائى، برئاسة بيرند دونزلاف المدير الجديد للتعاون الإنمائى الألمانى لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لمناقشة آفاق التعاون المستقبلية بين الوزارة الألمانية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المصرية، فى مجال تطوير التعليم والتدريب الفنى والمهنى.

وحضر الاجتماع من الجانب المصرى الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير لشئون التعليم الفنى، والدكتور أحمد الحيوى أمين عام صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء، وحبيبة عز منسق مشروع إصلاح التعليم الفنى، وأحمد عشماوى عضو المجلس الاستشارى للتعليم الفنى بالوزارة، ومن الجانب الألمانى منال سريب رئيس قسم بالوزارة الألمانية، وأوفا جولين رئيس قسم التعاون الإنمائى الألمانى بالسفارة الألمانية بالقاهرة.

ورحب الدكتور طارق شوقى فى بداية الاجتماع بالوفد الألمانى، مشيدًا بنمو علاقات التعاون بين الوزارتين منذ أكتوبر 2018 عندما تم توقيع مذكرة النوايا، التي تضمنت بنود المبادرة الشاملة لتطوير التعليم الفنى فى مصر، من أجل إنشاء هيئة جديدة مستقلة لضمان جودة برامج التعليم الفنى والتدريب المهنى، وإنشاء أكاديمية لتدريب معلمى ومدققى التعليم الفنى، والعمل سويًا على إشراك القطاع الخاص فى تطوير التعليم الفني من خلال التوسع فى نظام التعليم المزدوج.

واستعرض شوقى نجاح تجربة مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتي وصل عددها إلى 11 مدرسة حتى الآن، بشراكة ثلاثية بين الوزارة التي تقدم المدرسة والمعلمين، وبين القطاع الخاص كممثل لأصحاب الأعمال الراغبين في إعداد الموارد البشرية اللازمة لتشغيل مصانعهم، إضافة إلى ممثل لهيئة دولية لضمان جودة العملية التعليمية، وقد لاقى هذا النموذج التعليمي إقبالاً كبيرًا من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، وخصوصًا هؤلاء الحاصلين على مجاميع مرتفعة تؤهلهم بسهولة للالتحاق بالتعليم العام.

Advertisements

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة تخطط لإنشاء 10 مدارس تكنولوجيا تطبيقية كل عام دراسي حتى عام 2030 بحيث يصل عددها إلى 100 مدرسة عام 2030.

وأشاد دونزلاف، بالدور الكبير الذى تلعبه مصر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مثنيًا على التطور الكبير في مجالات التعاون بين الوزارتين في الآونة الأخيرة من أجل تعليم فنى متطور.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة الاحتياجات التفصيلية للوزارة من أجل إنشاء كل من هيئة الجودة المستقلة لبرامج التعليم الفني (إتقان)، وأكاديمية معلمي التعليم الفني، حيث تم الاتفاق على عدم إنشاء مبانٍ جديدة لاستيعاب هذه المؤسسات، توفيرًا للمال والوقت، وإنما سيتم رفع كفاءة وتأثيث مبانٍ قائمة غير مستغلة بالقدر الكافي حاليًا لتسكين هذه المؤسسات بها.

كما تمت مناقشة إمكانية إيفاد معلمين ألمان متقاعدين للتطوع للعمل في مجال التعليم الفني في مصر، وقد اقترحت الوزارة أن يتم إيفاد من 10-15 معلم متقاعد للمعاونة في إدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وقد وعد الجانب الألماني ببحث الأمر كما تعهدت الوزارة بتذليل إجراءات تأشيرات الدخول لمصر وإجراءات نقل الأمتعة الشخصية للمعلمين الألمان، خاصًة أنهم يعملون بصورة تطوعية.