التعليم تنعى وفاة معلم أثناء مشاركته فى أعمال تصحيح أوراق امتحانات بسيناء

وانطلقت امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب النقل خلال يناير الجارى فى جميع المحافظات.

تبدأ إجازة نصف العام الدراسى وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسى الجارى 25 يناير الجارى وتنتهى 6 فبراير المقبل لمدة أسبوعين، على أن يبدأ الفصل الدراسى الثانى 8 فبراير لجميع الصفوف الدراسية من الأول الابتدائى حتى الثالث الثانوى.

Advertisements

وانطلقت خلال الأيام الماضية امتحانات، حيث أكد محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على بدء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة الفصل الدراسى الأول يوم الخميس القادم 16/1/2020، حيث يمتحن الطلبة فى مادة اللغة العربية والخط والإملاء من الساعة التاسعة إلى 11.30، والتربية الدينية من الساعة 12 إلى الساعة 1.30، وتنتهى الخميس الموافق 23 / 1 / 2020 بامتحان مادة العلوم من الساعة 9 إلى 11 صباحا.

وأوصى مدير تعليم القاهرة الطلبة بالدقة والتركيز والمراجعة المستمرة ، كما أكد على توفير مناخا تربويا ملائما للامتحانات يتسم بالهدوء واستيعاب الطلبة والتواصل المباشر مع غرفة العمليات المركزية بالمديرية

وبدأت بالقاهرة امتحانات الفصل الدراسى الأول، 29 ديسمبر الماضى ، بينما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين يوم الخميس 16 يناير ولمدة 6 أيام، والإعدادية المهنية الخميس 9 يناير والنقل الإعدادى الخميس 9 يناير كذلك تبدأ امتحانات نصف العام لسنوات النقل للثانوى العام والرياضى والفنى وما يعادله يوم السبت 11 يناير وتستمر لمدة 11 يوم.