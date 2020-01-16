شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. ورشة عمل بجامعة حلوان فى كتابة المشاريع البحثية وطرق التقدم للمنح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بدأت فعاليات ورشة عمل "كتابة المشاريع البحثية وكيفية التقدم للمنح البحثية" والتي ينظمها مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ، وريادة الدكتورة مني فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وذلك تأكيدا على دور الجامعة فى الإرتقاء بالبحث العلمي بجامعة حلوان بهدف الوصول إلي مراكز متقدمة إقليميا وعالميا علي مستوي الجامعات، بحضور لفيف من السادة أعضاء هيئات التدريس والهيئة المعاونة بجامعة حلوان والجامعات الأخري.

وأوضحت الدكتورة مني فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة بحسب بيان صادر عن الجامعة ،أن ورشة العمل تستهدف تعريف الباحثين بطرق إعداد خطة البحث العلمي وسبل إجراء البحوث والدراسات والمشروعات البحثية وفقا للأساليب العلمية والتكنولوجية الحديثة والإرتقاء بمستوى البحوث الأكاديمية ومحاولة ربطها بالمشكلات والحاجات الواقعية في مختلف القطاعات، والتحفيز على البحوث المبتكرة و تشجيع العمل البحثي الجماعي والارتقاء بالقدرات البحثية لأعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين لدفع الباحثين علي إجراء بحوث في المجالات العلمية الحديثة التي تخدم أهداف التنمية.

كما تحدثت حول طريقة كتابة المشاريع البحثية وطريقة تقديم الملفات للمشروعات البحثية والجهات المانحة للتمويل وكذا الجهات الممولة للأبحاث، بالإضافة إلى تمويل المشاريع البحثية للفرق البحثية من أعضاء هيئة التدريس وكذلك رسائل الماجستير والدكتوراه من مختلف كليات الجامعة، والمتاحة لأعضاء هيئة التدريس والباحثين من الجامعة.

وتحدث الدكتور محمد القصاص بكلية الطب جامعة حلوان ومدير مركز دعم البحث العلمي عن كيفية كتابة فكرة البحث العلمي والتقدم بها للجهات المقدمة للمنح البحثية وتمويل اجراء البحوث والدراسات والمشروعات البحثية مشيراً إلي أن هناك مجموعة من الأسباب التي تعمل علي زيادة فرص تمويل الأبحاث من الجهات المانحة تأتي علي رأسها البحوث العلمية المشتركة ذات التخصصات المختلفة والتي تثمر عن وجود تعاون وتشتمل علي توحيد الجهود بين الباحثين بحيث يعرض الباحثين افكارهم بصورة مترابطة بما يتوافق مع إمكانيات الباحثين وقدراتهم، كما يجب أن يتضمن البحث العلمي فكرة جديدة ومشوقة وأن يكون لها مردود حقيقي في تحقيق التنمية وحل المشكلات المجتمعية، وما يحققه من إضافة للبحث العلمي.

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كما أشار خلال اللقاء إلي كيفية كتابة البحث العلمي واختيار عنوان البحث بحيث يكون واضح وغير معقد بالإضافة إلى ضرورة كتابة ملخص البحث، مشيراً إلى ضرورة وضع خارطة طريق لكل تفاصيل البحث العلمي ووضع توقيتات للعمل بالمشروع، داعياً الباحثين إلى ضرورة تجنب الإقتباس والكتابة بإسلوب الباحث بحيث تكون الفكرة والعينة ومبررات كل خطوة من خطوات العمل بالبحث واضحة.

وفي سياق متصل اوضحت الدكتورة لمياء كامل بكلية التربية جامعة حلوان وعضو مكتب العلاقات الدولية أهم الجهات التي تقدم المنح الدولية والتعريف بها ومن أهمها Horizon 2020 وﻫﻮ أﻛﺒﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻼﺑﺤﺎث ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ، حيث ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ، و منح DAAD الهيئة الالمانية للتبادل العلمي والتي تقوم بتقديم مجموعة من المنح الدراسية لمرحلة الدراسات العليا، ومنحة ERASMUS ، وكذلك برنامج بعثات نيوتن، موضحة أن هناك مجموعة من الموضوعات البحثية التي تهتم بها الجهات المانحة وهي الأبحاث التي تركز علي تحقيق التنمية المجتمعية والتي تدعم المشروعات القومية وتحاول وضع حلول للمشكلات، حيث يتم تقييم البحوث نظراً لأهميتها في تحقيق التأثير وتلبية الإحتياجات.

كما تحدث الدكتور شريف الأتربي من كلية الهندسة بحلوان وعضو مكتب العلاقات الدولية عن التمويل المقدم من الاتحاد الاوروبي Erasmus وتفاصيل التقدم له حيث يعد أهم مجالات التعاون العربي والأوروبي ويقدّم الاتحاد الأوروبي من خلاله دعماً مالياً على شكل منح دراسية للطلاب وللهيئات التدريسية والباحثين، للدراسة في مؤسسات التعليم العالي الأوروبية.