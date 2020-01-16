شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تزور الطبيبات المصابات فى حادث المنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زارت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح الخميس الطبيبات اللاتى يتلقين العلاج بمستشفى معهد ناصر عقب حادث السير الذى وقع صباح الأربعاء.

وكانت الطبيبات فى طريقهن لحضور تدريب بمعهد تدريب الأطباء التابع لوزارة الصحة بالعباسية على تنفيذ مبادرة صحة المرأة وأسفر الحادث عن وفاة 4 أشخاص بينهم طبيبتين وسائق، وعامل وإصابة 17 أخرى.

وتفقدت وزيرة الصحة الحالة الصحية للطبيبات، برفقة الدكتور حسام موافي، أستاذ الباطنة وطب الحالات الحرجة بقصر العيني، والدكتور محمد ضاحي رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

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وجهت وزيرة الصحة، الدكتورة منن عبد المقصود رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية، بتقديم الدعم النفسي اللازم للطبيبات، خاصة الطبيبة "راعوس القس" التي فقدت جنينها إثر الحادث.

وكانت نعت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الطبيبتين اللتين تُوفيتا صباح في حادث بالطريق الصحراوي بالكريمات، متمنيةً للمصابين الشفاء العاجل.

وأوضح بيان، أن الحادث أسفر عن وفاة 4 أشخاص من بينهم طبيبتان، وسائق، وعامل، وإصابة 17 آخرين من الأطباء والطبيبات حيث كانوا متجهين من محافظة المنيا إلى محافظة القاهرة لحضور إحدى الدورات التدريبية. وقال البيان إنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ14 سيارة إسعاف مجهزة نقلت كافة المصابين وحالات الوفاة إلى مستشفيي 15 مايو وحلوان العام، مشيرًا إلى أنه فور علم الوزيرة بالحادث أمرت بنقل المصابين إلى مستشفى معهد ناصر، وكلفت الدكتور محمد حساني، مساعد الوزيرة لمبادرات الصحة العامة، بتشكيل فريق من قيادات الوزارة ضم كلاً من الدكتور شريف وديع، مستشار وزير الصحة للرعايات الحرجة والعاجلة، والدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف، والدكتور محمد شوقي، وكيل وزارة الصحة بالقاهرة، والدكتور محمد ضاحي رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، لمتابعة حالة المصابين في المستشفيات فور وقوع الحادث، والتأكد من تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة. وأضاف البيان أن الإصابات تنوعت بين كسور وجروح قطعية، وكدمات بأماكن متفرقة بالجسد فيما تتواجد 3 حالات تتلقى العلاج بالرعاية المركزة بمستشفى معهد ناصر، مشيرًا إلى خروج حالة بعد تحسن حالتها الصحية وتلقيها الخدمة الطبية في مستشفى 15 مايو.