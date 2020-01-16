أكاديمية معلمين وهيئة جودة.. "شوقي" يبحث مع وفد ألماني تطوير التعليم الفني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

التقى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وفدًا من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والإنمائي، برئاسة المدير الجديد للتعاون الإنمائي الألماني لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بيرند دونزلاف، لمناقشة آفاق التعاون المستقبلية بين الوزارة الألمانية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية، في مجال تطوير التعليم والتدريب الفني والمهني.

ورحب الدكتور طارق شوقي، في بداية الاجتماع، بالوفد الألماني، مشيدًا بنمو علاقات التعاون بين الوزارتين منذ أكتوبر 2018 عندما تم توقيع مذكرة النوايا، وتضمنت بنود المبادرة الشاملة لتطوير التعليم الفني في مصر من أجل إنشاء هيئة جديدة مستقلة لضمان جودة برامج التعليم الفني والتدريب المهني وإنشاء أكاديمية لتدريب معلمي ومدققي التعليم الفني، والعمل على إشراك القطاع الخاص في تطوير التعليم الفني من خلال التوسع في نظام التعليم المزدوج.

واستعرض شوقي نجاح تجربة مدارس التكنولوجيا التطبيقية ووصل عددها إلى 11 مدرسة حتى الآن، بشراكة ثلاثيية بين الوزارة والقطاع الخاص كممثل لأصحاب الأعمال الراغبين في إعداد الموارد البشرية اللازمة لتشغيل مصانعهم، إضافة إلى ممثل لهيئة دولية لضمان جودة العملية التعليمية، ولاقى هذا النموذج التعليمي إقبالًا كبيرًا من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، وخصوصًا هؤلاء الحاصلين على مجاميع مرتفعة تؤهلهم بسهولة للالتحاق بالتعليم العام.

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وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن الوزارة تخطط لإنشاء 10 مدارس تكنولوجيا تطبيقية كل عام دراسي حتى عام 2030 بحيث يصل عددها إلى 100 مدرسة عام 2030.

وأشاد دونزلاف، بالدور الكبير الذى تلعبه مصر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مثنيًا على التطور الكبير في مجالات التعاون بين الوزارتين في الآونة الأخيرة من أجل تعليم فني متطور.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة الاحتياجات التفصيلية للوزارة من أجل إنشاء كل من هيئة الجودة المستقلة لبرامج التعليم الفني (اتقان)، وأكاديمية معلمي التعليم الفني، حيث تم الاتفاق على عدم إنشاء مبانِ جديدة لاستيعاب هذه المؤسسات، توفيرًا للمال والوقت، وإنما سيتم رفع كفاءة وتأثيث مبانِ قائمة غير مستغلة بالقدر الكافي حاليًا لتسكين هذه المؤسسات بها.

حضر الاجتماع من الجانب المصري الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير لشؤون التعليم الفني، والدكتور أحمد الحيوي، أمين عام صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء، وحبيبة عز، منسق مشروع إصلاح التعليم الفني، وأحمد عشماوي عضو المجلس الاستشاري للتعليم الفني بالوزارة، ومنال سريب، رئيس قسم بالوزارة الألمانية، وأوفا جولين، رئيس قسم التعاون الإنمائي الألماني بالسفارة الألمانية بالقاهرة.