مصر | المرور تواصل حملاتها على الطرق لضبط متعاطي المخدرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المرور تواصل حملاتها على الطرق لضبط متعاطي المخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولي، مدير الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، حملاتها على الطرق الصحراوية والسريعة؛ لرصد أي مخالفات مرورية، والكشف على متعاطي المواد المخدرة، والسرعة الزائدة "الرادار"، والحمولة الزائدة.

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ويأتي ذلك حفاظا على حياة مستقلي المركبات، مرتادي الطرق، وتحقيق سيولة مرورية على جميع الطرق بالمحافظات كافة، وتحسبا لحدوث أي حوادث بالطرق.

وأكد مدير الإدارة العامة للمرور، تكثيف التواجد المروري، على الطرق الصحراوية، السريعة، والطرق الرابطة بين المحافظات، وجميع مداخل ومخارج المحافظات، لضبط المخالفات المرورية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، فضلا عن التأكد من التزام سائقي السيارات بالتعريفة المقررة.

وأهابت الإدارة العامة للمرور، بقائدي السيارات، الالتزام بتعليمات رجال المرور، حفاظا على سلامتهم حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.