مصر | نشرة مرور الخليج 365.. تعرف على أماكن الزحام في القاهرة والجيزة

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تشهد شوارع وميادين ومحاور محافظتي القاهرة والجيزة، اليوم الخميس، كثافات مرورية متوسطة بالطريق الدائري، وطريق الاوستراد، وكوبري 6 أكتوبر، وسيولة مرورية، وانتظام حركة السيارات بباقي المناطق، وسط انتشار الخدمات الأمنية والمرورية لتنظيم الحركة المرورية مرة أخري.

محور الأوستراد

وانتظمت حركة السيارات من حلوان إلى الطريق الدائري، من كوبري 6 أكتوبر إلى القلعة، ومن القلعة وصولا إلى الطريق الدائري، ومن كوبري 6 أكتوبر إلى مدينة نصر، وظهرت كثافات مرورية متوسطة في الطريق القادم من الطريق الدائري إلى حلوان، ومن طريق مدينة نصر إلى كوبري 6 أكتوبر، ومن مدينة نصر إلى طريق المطار كما ظهرت كثافات مرورية في الاتجاه المعاكس، وتبين وجود سيولة مرورية أعلى الطريق الدائري المتجه إلى حلوان، والاتجاه المعاكس.

شارع البحر الأعظم

ظهرت كثافات مرورية متوسطة أعلى الطريق الدائري، وصولا إلى كوبري عباس وفي الاتجاه المعاكس من كوبري عباس إلى الطريق الدائري، وانتظمت حركة السيارات بشارع النيل المتجه من كوبري عباس إلى ميدان الجلاء.

الطريق الدائري

وانتظمت الحركة المرورية حركة السيارات أعلى الطريق الدائري، من محور الأوستراد إلى طريق السخنة، وفي الاتجاه المعاكس، من طريق السخنة، إلى التجمع، كما انتظمت حركة المرور من طريق الأوستراد إلى كورنيش النيل، وفي الاتجاه القادم من وصلة المريوطية وصولا إلى الطريق الصحراوي، من طريق الواحات إلى الطريق الصحراوي، والاتجاه المعاكس، ومن الطريق الصحراوي إلى وصلة المريوطية، وصولا إلى المنيب.

كما تبين وجود سيولة مرورية من طريق المنصورية إلى المريوطية، ومن التجمع إلى طريق السويس، ومن الطريق الزراعي حتي المحور، وتبين انتظام الحركة المرورية، من طريق السويس إلى نفق السلام، وصولا إلى الطريق الزراعي.

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شارعا الهرم وفيصل

تكدست حركة السيارات بشارع الهرم في الاتجاهين، حيث ظهرت كثافات مرورية من شارع الهرم إلى ميدان الجيزة، والعكس من ميدان الجيزة إلى شارع الهرم، وتبين تباطأ حركة السيارات بشارع فيصل في الاتجاه القادم من ميدان الرماية إلى ميدان الجيزة، والاتجاه المعاكس من ميدان الجيزة إلى ميدان الرماية.

محور صلاح سالم

ظهرت كثافات مرورية متوسطة بمحور صلاح سالم في الاتجاه القادم من كوبري 6 أكتوبر إلى نفق العروبة، ومن نفق العروبة وصولا إلى طريق المطار، وظهرت كثافات مرورية متوسطة في الاتجاه المعاكس من طريق المطار إلى نفق العروبة، ومن نفق العروبة إلى كوبري 6 أكتوبر، فضلا عن وجود كثافات مرورية عالية من ميدان رمسيس إلى محور الأوستراد، والعكس من محور الأوستراد إلى ميدان رمسيس.

كوبري 15 مايو

انتظمت حركة السيارات أعلى كوبري 15 مايو في الاتجاه القادم من المهندسين إلى وسط البلد، وفي الاتجاه المعاكس من وسط البلد إلى المهندسين، وتبين انتظام حركة السيارات أعلى كوبري الجامعة من المنيل وصولا إلى ميدان الجيزة، والعكس من الجيزة إلى المنيل.

شارع مراد

وظهرت كثافات مرورية متوسطة بشارع مراد في الاتجاهين من ميدان الجيزة، وصولا إلي الشيراتون، ومن الشيراتون وصولا إلى ميدان الجيزة.