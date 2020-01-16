أخبار مصر | أحب أم كلثوم وتزوج ثلاث مرات.. من هو الشيخ محمود الطبلاوي؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحب أم كلثوم وتزوج ثلاث مرات.. من هو الشيخ محمود الطبلاوي؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح أكثر المنشدين تعرضًا لشائعات الوفاة؛ فلا يخلو وقت إلا وخرجت شائعة جديدة تزعم وفاته، ويخرج هو لينفي ذلك بنفسه، إنه الشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب القراء.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي شائعة ليست جديدة حول وفاته، ولكن خرجت نجلته آية الطبلاوي لتوضح عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كذب الشائعة، وأكدت أنه بصحة جيدة.



وترصد "الفجـر" 10 معلومات جديدة لا تعرفها عن "الطبلاوي" في الفيديو التالي: