شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بين القراء حول قضاء العدادات الكودية على مشاكل فواتير الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع نجاح العدادات الكودية في القضاء على مشاكل فواتير الكهرباء؟، جاء رأى القراء متباينا ، حيث توقع 50% من القراء قضاء العدادات الكودية على مشاكل فواتير الكهرباء، بينما توقع الـ50% الآخرين عدم نجاحها.

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه لا توجد قيمة ثابتة لرسوم النظافة التى كان يجرى إضافتها لفاتورة الكهرباء الشهرية، مؤكدًا أنه لا يمكن تحديد القيمة المالية التى سيتم إلغاؤها من فاتورة الكهرباء لكل مشترك بدءًا من فاتورة يوليو المقبل، بعد موافقة مجلس الوزراء على إلغاء تحصيل هذه الرسوم من خلال قطاع الكهرباء.

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وأضاف شاكر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن قيمة رسوم النظافة التى يتم إضافتها على فاتورة الكهرباء الشهرية تختلف من مواطن لآخر ولا توجد قيمة ثابتة، لافتًا إلى أنه يتم تحديد الرسوم وفقًا لما يحددها المحافظ حسب الحى التابع له المشترك ووفقًا لقواعد خاصة بوزارة التنمية المحلية.

وأشار وزير الكهرباء، إلى أن شركات توزيع الكهرباء كان دورها يقتصر على إضافة القيمة التى يحددها كل حى للمواطنين حسب القواعد الخاصة بهم، مشيرًا إلى تحصيل 560 مليون جنيه من رسوم النظافة تم توريدها لوزارة التنمية المحلية.