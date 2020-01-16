شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات مهرجان شرم الشيخ التراثى للهجن اليوم على 941 فدانا.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق اليوم الخميس على ميدان مضمار الهجن بشرم الشيخ فعاليات مهرجان شرم الشيخ التراثى للهجن، الذي من المقرر أن يستمر حتى مساء الأحد القادم بعدد 30 سوطًا خلالها تتنافس أكثر من 800 من الهجن من كل محافظات مصر على الـ10 مراكز الأولى، ويقدم الخليج 365 18 معلومة عن السباق. 1- تكلفة مضمار الهجن 100 مليون جنيه. 2 - مقام على 941 فدانًا بطول 6 كيلومترات. 3- مجهز لإقامة كافة سباقات الهجن. 4- سعة صالات المتفرجين تتسع 500 مشاهد. 5- مجهز بمصعد كهربائى لصعود كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة. 6- يوجد موقف سيارات يتسع لنحو 200 سيارة. 7- يضم حارة للطوارئ. 8 - يضم منطقة مخصص لتحرك vip والصحفيين والإعلاميين ورؤساء الوفود. Advertisements 9- يضم حارة خاصة بالجمهور. 10- موقع مخصص للمدربين. 11- منشأت عيادات بيطرية . 12 - مكان لإقامة الإبل وتجمعها . 13 يضم غرفة تحكم رئيسية بمجريات السباق . 14 - مزوده بأحدث أجهزة الإنترنت فائق السرعة. 15 - الهجن المشاركة فى السباقات، مزودة بجهاز رصد عن بعد gps لمعرفة عدد الكيلومترات التى قطعها كل جمل ومناطق تواجدها فى المضمار . 16- موقع انتظار وجاهزية لسيارات الاسعاف . 17 - ساحة مخصصة للعروض التراثية وإقامة المعارض . 18- مسرح مجهز لعرض الفرق الفنية امام الجمهور .

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