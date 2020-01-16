شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: خط الربط مع السودان ما زال يخضع لتجارب التشغيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن المرحلة الأولى من الخط الرابط بين مصر والسودان بقدرة 50 ميجا وات مازال يخضع لتجارب التشغيل للتأكد من سلامته الخط وتوصيل التيار إلى الخرطوم بأعلى جودة وبأفضل خدمة دون التعرض لانخفاض فى الجهد أو غيره.

وأضاف حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن خطوط الربط الطويلة مثل خط الربط بين مصر و السودان تحتاج إلى تجارب تشغيل لفترة للتأكد من سلامة الخط و جودة التواصل مع الجانب السودانى، لافتاً إلى أن الحكومة المصرية متمثلة فى وزارة الكهرباء حريصة على توصيل التيار للجانب السودانى بأعلى جودة و أفضل خدمة.

الجدير بالذكر، أنه تم إطلاق التيار رسمياً فى المرحلة الأولى من خط الربط مع السودان بقدرة 50 ميجا وات من إجمالى قدرة المشروع الذى يبلغ 300 ميجا وات، بعد الانتهاء من المناورات النهائية الخاصة بإطلاق التيار الكهربائى، ونجاح تجارب التشغيل التى بدأت للتأكد من سلامة الخط قبل إطلاق التيار الكهربائى.

يشار إلى أنه من المقرر افتتاح المرحلة الأولى من خط الربط بين مصر والسودان بقدرة 50 ميجا وات بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة ووسائل الإعلام، على أن يتم تشغيل باقى المراحل تدريجياً لحين انتهاء الجانب السودانى من الأعمال الخاصة بالمشروع، و انتهت من إنشاء الخطوط الهوائية للمشروع بالكامل فى وقت قياسى، مشيراً إلى أن المشروع شهد زيارات متبادلة بين البلدين لسرعة الانتهاء من تركيب المهمات بالخط السودانى لبدء تشغيل المشروع، و بلغت التكلفة الاستثمارية للتوسعات حوالى 32 مليونا و550 ألف جنيه.