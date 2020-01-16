شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار رعدية تهطل علي مختلف مدن شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تتعرض مختلف مدن محافظة شمال سيناء لهطول أمطار رعديه مصحوبه بالبرق، وموجه من البرودة وانخفاض في درجات الحرارة. وقرر اللواء دكتور، محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء استمرار رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات. وأكد المحافظ أنه تم رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات ومجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة مصدرًا توجيهاته باستعداد كافة المرافق الخدمية لأي تطورات قد تطرأ بسبب الأمطار ومتابعة الموقف لحظة بلحظة.

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