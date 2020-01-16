شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. 317445 طالبا وطالبة يؤدون امتحان الشهادة الإعدادية بالقاهرة والجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ اليوم الخميس امتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية) امتحانات الفصل الدراسى الأول 2019/2020، بمحافظتى القاهرة والجيزة، حيث يؤدى 317445 طالبًا وطالبة الامتحان بالقاهرة والجيزة، ويتقدم 163908 طلاب وطالبات بالقاهرة للامتحان من بينهم 83345 طالبا و80563 طالبة داخل 707 لجان، أما عن الحالات المرضية وعددهم 20 حالة بمستشفى 57357 من بينهم 6 حالات من محافظة القاهرة، أما فى الجيزة يتقدم 153537 طالبا وطالبة لأداء الامتحان.

وأكد محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه اطمئن على اللجان الامتحانية بالإدارات التعليمية الـ32 وفق توجيهات محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، كما تابع تشكيل غرف العمليات بالإدارات التعليمية والتى تتصل مباشرة بغرفة العمليات المركزية بالمديرية.

وأوضح عطية، أنه من المقرر أن يؤدى طلاب الشهادة الإعدادية (العامة والرياضية) الامتحان فى مادتى اللغة العربية والخط والإملاء من الساعة 9.00 إلى الساعة 11.30 صباحًا، والتربية الدينية من الساعة 12.00 إلى 1.30 ظهرًا، ويؤدى طلبة (الصم وضعاف السمع) الامتحان فى مادة اللغة العربية من الساعة 9.00 إلى الساعة 11.00 صباحا، أما الطلبة المكفوفون يؤدون الامتحان فى مادة اللغة العربية (ورقة أولى) من الساعة 9.00 الساعة 11.00 والورقة الثانية، من الساعة 11.30 الى الساعة 1.30 ظهرا.

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وأوصى مدير تعليم القاهرة الطلبة بالدقة والتركيز والمراجعة المستمرة، كما أكد على توفير مناخ تربوى ملائم للامتحانات يتسم بالهدوء واستيعاب الطلبة والتواصل المباشر مع غرفة العمليات المركزية بالمديرية.

وبدوره أكد خالد حجازى وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أن 153537 طالبا وطالبة بالشهادة الاعدادية، يؤدون امتحان اللغة العربية والخط العربى اليوم الخميس وسينتهى امتحان شهادة إتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسى الخميس الموافق 23 يناير من الشهر الجارى للفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2020/ 2019.

وأضاف مدير تعليم الجيزة أنه تم تجهيز 615 لجنة امتحانية فى 20 إدارة تعليمية على مستوى المحافظة لاستقبال 153537 من الطلاب صباح اليوم، مؤكدًا أنه قد تم الانتهاء تمامًا من كافة التجهيزات الخاصة باللجان، وشدد على رؤساء اللجان بضرورة توفير الراحة والهدوء النفسى للطلاب خلال فترة الامتحانات.

وأصدر حجازى تعليمات لرؤساء اللجان بعدم السماح باستخدام المحمول للملاحظين والطلاب اثناء الامتحان، واتباع التعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، مؤكدًا على منع الغش بكافة سبلة داخل اللجان، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان مديرية التربية والتعليم وغرف فرعية بالإدارات التعليمية تعمل على مدار أيام الامتحانات لاستقبال أى شكاوى وحلها فورا، كما تم التنسيق مع الصحة لتوفير طبيب أو زائرة صحية داخل كل لجنة.