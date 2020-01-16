شكرا لقرائتكم خبر عن إخوان وخونة الحلقة الرابعة.. محمود حسين الفاشل الفاسد "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - محمود حسين هو أحد أبرز قيادات الإخوان الهاربة التى تقود الجماعة من خارج مصر، ويدشن حملات تحريضية ضد مصر، حيث ولد فى يوليو عام 1947 بمدينة يافا لأم فلسطينية وأب مصرى وهو أمين عام جماعة الإخوان وأحد أبرز أطراف الخلاف الكبير داخل الإخوان وحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات فى قضية الخيانة الشهيرة للإخوان عام 1995، كما أنه هارب من العدالة بعد قرار بضبطه وإحضاره لاتهامه بالتحريض على أحداث الحرس الجمهورى تركيا عقب اندلاع ثورة 30 يونيو وأدار تنظيم الإخوان من الخارج.

وتعرض محمود حسين لانتقادات من داخل الإخوان إبان فترة إدارته للجماعة ووصفوا إدارته بالفاشلة، كما أن الإخوانى عمرو بطيخ كشف محاولات محمود حسين وقف إجراء الانتخابات الداخلية للإخوان لاختيار مكتب إرشاد جديد.

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وقاد محمود حسين حربا إعلامية ضد المجموعة الجديدة التى تدير الجماعة عقب هروبه من مصر وزعم قيادة المجموعة الجديدة بعزله ولا زال يعتبر نفسه الأمين الشرعى لجماعة الإخوان وهو ما دفع المجموعة الجديدة للكشف عن ووقائع تفضح فساد الفاجر.

ومن أبرز فضائح الإخوان التسريبات الخاصة بأمير بسام، القيادى بالجماعة الذى كشف سرقات محمود حسين، حيث قال فى التسريب: "إزاى محمود حسين والابيارى وإبراهيم منير ياخدوا الفلوس بالشكل ده.. أنا زهدت فى الناس اللى موجودة انت حضرتك عايزنى أصارحك اعترف أمامكم أن الأموال تتكتب باسمهم شقق وعمارات.. فى الأول تبرعوا ولموا فلوس وفى آخر اللقاء خدنا ملايين ولم يتكلم منكم أحد ولم يتحدث أحد، وراكبين عربيات فارهة الواحدة بـ100 ألف يورو، حقيقة أنا زهدت إنى أكون فى وسط هذا الجمع، أنا زهدت فعلا هيعملوا أيه، هم عندى ليسوا آى محل اعتبار الآن لا هو ولا إبراهيم منير ولا أى حد فيهم عايزين يفصلوا يفصلوا ويعلنوها على الملأ لما اعترف قدامكم كلكم ومحدش عاتبه".