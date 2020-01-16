شكرا لقرائتكم خبر عن وانت داخل بيتك قول السلام عليكم حتى لو مفيهوش حد..لجنة الفتوى توضح الدليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما حكم إلقاء السلام عند دخول البيت ولا يوجد أحد به؟، سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى: يستحب إلقاء السلام عند دخول البيت وجد أحد فيه أو لم يوجد، قال النووي رحمه الله في كتابه "الأذكار” يستحب أن يقول: بسم الله، وأن يكثر من ذكر الله تعالى، وأن يسلم سواء كان في البيت آدمي أم لا؛ لقول الله تعالى: (فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَة) .

وقد ثبت عن الصحابة إلقاء السلام على البيت غير المسكون فقد روى البخاري في "الأدب المفرد" عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا دخل البيت غير المسكون فليقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وقال القرطبي: والأوجه أن يقال: إن هذا عام في دخول كل بيت، فإن كان فيه ساكن مسلم يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإن لم يكن فيه ساكن يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.

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كما تلقت لجنة الفتوى سؤال آخر: أخطأت في شخص ولا أستطيع الوصول إليه فماذا أفعل؟، وجاء رد اللجنة كالآتى: ننصحك بالاستغفار لهذا الرجل الذي أخطأت في حقه والدعاء له دائمًا هذا فيما إذا لم يكن الحق مالًا، أما إذا كان الحق مالًا فيلزمك ضمانه، وعند عدم العثور عليه بعد شدة البحث عنه، يلزمك التصدق بهذا المال في أبواب الخير على نية صاحبه .

جدير بالذكر أن مجمع البحوث الإسلامية اختتم ورشة العمل الثالثة لبرنامج صناعة المفتية، لواعظات الأزهر الشريف والتي عُقدت بلجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر بمتابعة مشرفي اللجنة من علماء الأزهر وأساتذة الجامعة، وذلك استكمالًا لخطة التدريب المستمر للواعظات لتأهيلهن للعمل في مجال الإفتاء والرد على الأسئلة النسائية الواردة إلى فروع اللجان المنتشرة في مدن ومراكز الجمهورية.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد إن ورش العمل التي تُعقد بشكل دوري للواعظات بلجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر، تأتي في إطار التدريب العملي لهن على فهم وتأصيل القضايا المجتمعية والمعاصرة بما يسهم في رفع كفاءتهن العلمية والعملية، وبما يساعد على تمكينهن من حسن التعامل مع تلك القضايا التي تمثل أهمية لدى الكثير من الناس في الوقت الحالي خاصة تلك المستحدثة منها.