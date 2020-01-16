حدث ليلاً| تعليق مصر على حل أزمة سد النهضة والرد على تركيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود علي:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، كان أبرزها ما يأتي:

الخارجية المصرية ترفض البيان التركي بشأن "لجنة باب اللوق الإخوانية"

أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد حافظ، عن رفض مصر "جملةً وتفصيلاً" ما ورد في بيان وزارة خارجية تركيا.

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أول تعليق من مصر بشأن الاتفاق المبدئي لحل أزمة سد النهضة

أصدرت وزارة الخارجية، بيانًا اليوم الخميس، بشأن الاتفاق المبدئي بين مصر وإثيوبيا والسودان، بشأن أزمة سد النهضة، والذي تم برعاية وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي

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6 بنود للاتفاق المبدئي بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة

توصلت مصر وإثيوبيا والسودان في الولايات المتحدة الأمريكية إلى اتفاق مبدئي حول سد النهضة وطريقة تشغيله، إلى جانب الاتفاق على الاجتماع يومي 28و29 يناير في واشنطن للتوصل لاتفاق نهائي شامل.

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الخزانة الأمريكية: اجتماع يوم 28 يناير لوضع اتفاق نهائي بشأن سد النهضة

كشفت وزارة الخزانة الأمريكية، عن تحديد اتفاق وزراء الخارجية والموارد المائية في مصر وإثيوبيا والسودان، لعقد اجتماع جديد في واشنطن يوم 28 -29 يناير الجاري؛ للوصول إلى الصيغة لاتفاق شامل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

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وزيرة الصحة تزور "طبيبات المنيا" بمعهد ناصر.. وتوجه بتقديم الدعم النفسي (صور)

زارت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، في الساعات الأولى من صباح الخميس، طبيبات المنيا اللاتي يتلقين العلاج بمستشفى معهد ناصر، جراء حادث السير الذي وقع صباح الأربعاء.

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وزير الري الأسبق: بيان واشنطن بشأن سد النهضة إلزام للدول الثلاث

قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، إن البيان الختامي الصادر عن اجتماع وزراء الخارجية والري لمصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة، يعُد "مرضيًا للدول الثلاث".

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خبيران: قاعدة "برنيس" العسكرية رسالة طمأنة للأصدقاء وتحذير للأعداء

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح الأربعاء، أكبر قاعدة جوية / بحرية بالشرق الأوسط وبقطاع البحر الأحمر، تحت اسم قاعدة "برنيس الجنوبية"، وذلك في حضور الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، وعدد من رؤساء الدول ووزراء الدفاع العرب والأجانب، وشخصيات دبلوماسية رفيعة المستوى.

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التليفزيون المصري يكشف موقفه من بث أمم إفريقيا لكرة اليد

كشف مدير عام البرامج الرياضية بالقناة الثانية، المخرج مدحت الحديدي، أن التليفزيون المصري يبحث حاليًا إمكانية شراء بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد، والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو.

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شكري يبحث مع قيادات الكونجرس العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية

اجتمع وزير الخارجية سامح شكري بعدد من أعضاء مجلس الشيوخ وهم السيناتور الجمهوري "ليندسي جراهام" رئيس اللجنة الفرعية لأفريقيا التابعة للجنة العلاقات الخارجية وعضو لجنة اعتمادات العمليات الخارجية.

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زعيم الأغلبية الجمهورية بـ"الشيوخ": أتوقع محاكمة ترامب الثلاثاء

قال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، إنه من المتوقع أن تبدأ البيانات الافتتاحية في المحاكمة المنتظرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء المقبل، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

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تمهيدًا لمحاكمته.. إحالة القرار الاتهامي بشأن ترامب إلى مجلس الشيوخ

أحال مجلس النواب الأمريكي، إلى مجلس الشيوخ، الخميس، القرار الاتّهامي تمهيداً لمحاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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"2000 دولار شهريًا".. "جادريان" تكشف تفاصيل جديدة بشأن مرتزقة تركيا في ليبيا

كشفت صحيفة "جارديان" البريطانية، في تقرير لها اليوم الأربعاء، عن أعداد المرتزقة السوريين في ليبيا ورواتبهم التي حددتها أنقرة لهم لإقناعهم بالقتال في الأراضي الليبية.

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طائرات الاحتلال تشن غارات على قطاع غزة

ذكر المركز الفلسطيني للإعلام، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي، شنت غارات على مناطق في قطاع غزة، مساء الأربعاء.

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وزير الدفاع السوداني للبعثات الدبلوماسية: تعاملنا مع التمرد بحسم

قال وزير الدفاع السوداني، الفريق أول ركن جمال الدين عمر، إنه تم التعامل مع الأحداث التي اندلعت في الخرطوم.

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