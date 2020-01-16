خبيران: قاعدة "برنيس" العسكرية رسالة طمأنة للأصدقاء وتحذير للأعداء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح الأربعاء، أكبر قاعدة جوية / بحرية بالشرق الأوسط وبقطاع البحر الأحمر، تحت اسم قاعدة "برنيس الجنوبية"، وذلك في حضور الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، وعدد من رؤساء الدول ووزراء الدفاع العرب والأجانب، وشخصيات دبلوماسية رفيعة المستوى.

اللواء أركان حرب سميرسعيد فرج، رئيس الشؤون المعنوية الأسبق، قال إن قاعدة برنيس العسكرية تمثل إضافة قوية لإمكانات القوات المسلحة المصرية، على كافة الاتجاهات الاستيراتيجة، مضيفًا أن مناورة قادر 2020 الأكبر على الإطلاق والتي تعد رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه المساس بالأمن القومي المصري.

وأوضح فرج، لمصراوي، أن القاعدة الجديدة تمثل أحد محاور الدعم في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، باستخدام كافة أفرع القوات المسلحة المصرية، لافتًا إلى أن مصر تستكمل خططها التأمينية بعد إنشاء قاعدة محمد نجيب التي تعد حصنًا على الباب الشمال الغربي، بينما قاعدة برنيس العسكرية على الساحل الجنوبي تؤمن المصالح الاستراتيجية والاقتصادية لمصر بالبحر الأحمر.

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وأنشأت قاعدة برنيس العسكرية في إطار استراتيجية التطوير والتحديث الشامل للقوات المسلحة المصرية لتعلن جاهزيتها لكافة المهام التي توكل إليها على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي، عاكسة فلسفة القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة في بناء قواعد عسكرية تكون مرتكزًا لانطلاق القوات المسلحة المصرية لتنفيذ أي مهام توكل إليها بنجاح.

وتستهدف قاعدة بيرنيس العسكرية تأمين الحدود المصرية وحركة الملاحة العالمية من البحر الأحمر حتى قناة السويس، وتعد جزءًا من خطة مصر المستقبلية 2030.

وقال اللواء محمد الألفي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن المناورات التي نفذتها القوات المسلحة المصرية واحدة من أكبر المناورات العسكرية التي لا تحدث كثيرًا إلا عند استشعار الدولة بوجود خطر حقيقي يهدد مصالحها الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن تنفيذ المناورة هذه المرة تم على أكثر من محور في قاعدة محمد نجيب العسكرية وقاعدة برنيس العسكرية، ما يعكس قدرة رجال القوات المسلحة المصرية على التعامل مع كافة العدائيات وفي أي توقيت.

ولفت الألفي، لمصراوي، إلى أن قاعدة برنيس العسكرية جاءت كأحد المحاور الجديدة التي تنفذها القوات المسلحة المصرية ضمن خطة الفتح الاستراتيجي التعبوي الجزئي "قادر 2020"، ما يمكن القوات المسلحة من التعامل مع العدائيات وتطبيق التوزيع الاستراتيجي للقوات المسلحة، بالإضافة إلى تأمين ما يقرب من 8 كيلومتر في البحر الأحمر الذي يمر منه 80% من المواد البترولية لدول الخليج.​