أخبار مصر | 5 محاور أساسية على طاولة مجلس وزراء الإعلام العرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 محاور أساسية على طاولة مجلس وزراء الإعلام العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف نادي دبي للصحافة بدولة الإمارات العربية المتحدة، اجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، والذي ينعقد اليوم الخميس 16 يناير، وتزامن مع اختيار دبي عاصمة الإعلام العربي في 2020.

ويشارك حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، نيابة عن أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، باجتماعات المكتب التنفيذي، والتي تناقش 5 محاور أساسية، وهي:



1- الإستراتيجية الإعلامية العربية لمواجهة التحديات، والتطورات التي تشهدها المنطقة العربية.

2- مواكبة المستجدات الحديثة في الإعلام، ودوره في التصدي لظاهرة الإرهاب.

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3- مناقشة مدونة سلوك وميثاق شرف إعلامي، للإلتزام بقواعد ومعايير ومبادئ مهنة الإعلام.

4- مسارات التنمية في المؤسسات الإعلامية.

5- الخروج بتوصيات تهدف إلى تفعيل العمل الإعلامي العربي، والتنسيق الدائم بين الدول العربية الأعضاء في مختلف مجالات التعاون.



وكان "زين" قد توجه لدولة الإمارات العربية المتحدة؛ للمشاركة باجتماعات الدورة العادية الرابعة والتسعون للجنة الدائمة للإعلام العربي بدبي، خلال الفترة من 14-15 يناير الجاري، وذلك ضمن اجتماعات الدورة العادية لمجلس وزراء الإعلام العرب.