شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد مراحل تغطية ترعة المريوطية الجارية بالجيزة لتقليل الحوادث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استكملت أجهزة محافظة الجيزة أعمال تغطية وتطوير ترعة المريوطية بالتنسيق مع وزارة الرى والموارد المائية، وذلك ضمن مشروع تطوير الطريق وتوسعته ونقل الموقف العشوائى وتدبيش جسر الترعة.

وأشرف المهندس طه عبد الصادق رئيس حى الطالبية على أعمال التغطية، وكذلك متابعة شارع المطبعة، بالتنسيق مع مديرية الطرق.

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وفى السياق ذاته، أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إزالة أى معوقات تواجه أعمال التنفيذ والتى تسير بخطوات جيدة حيث تم البدء فى تجفيف المنطقة المقرر تغطيتها والبالغة 200 م لإنشاء مواقف حضارية لسيارات سرفيس أعلاها بدلاً من تسببها فى إحداث إعاقة مرورية بالمنطقة، موضحًا أنه يتم تدبيش جسر الترعة بطول 2.8 كم نهاية التغطية حتى الطريق الدائرى للارتقاء وإظهارها بشكل حضارى بما يعود بالنفع للمواطن فضلا عن كونه محورًا مروريًا رئيسيًا للمزارات السياحية .

ومن المقرر إنشاء ممشى وسور حضارى ذات طابع جمالى إضافة إلى تدعيم جانبى الترعة لمنع انزلاق السيارات والتى تكررت عدة مرات خلال الفترات الماضية نتيجة السرعات الزائدة، وذلك حفاظًا على أرواح المارة وقائدى المركبات، كما سيتم توفير أماكن انتظار السيارات واستراحات للمواطنين، وممشى سياحى ومتنفس لهم.

وكان المحافظ وجه حى الطالبية بالتعاون الكامل مع الشركة المنفذة على مدار اليوم، والعمل على تذليل أى معوقات لنهو المشروع طبقًا للجدول الزمنى المحدد بالتوازى مع أعمال الرصف والتطوير الجارى تنفيذها بطريق المريوطية، كما وجه المحافظ رئيس حى الطالبية باستكمال أعمال رصف الجزء المتبقى بشارع ترسا فى تقاطعه مع طريق المريوطية لما لها من أهمية مرورية كأحد المحاور البديلة لشارع الهرم والعمل على تحقيق السيولة المرورية بالمنطقة، حيث يأتى ذلك فى إطار استعدادات المحافظة فى تطوير ورفع كفاءة المحاور المرورية البديلة لشارع الهرم.