شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: استمرار أعمال القوافل البيطرية للماشية بالقرى الأكثر احتياجًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل معهد بحوث التناسليات الحيوانية بمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة، تنظيم القوافل البيطرية بجميع محافظات الجمهورية، بالتعاون مع معهد بحوث صحة الحيوان ومعهد الإنتاج الحيواني ومعهد الأمصال واللقاحات البيطرية، وهيئة الخدمات البيطرية، وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية.

وذلك تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وفي إطار إستراتيجية وزارة الزراعة ومركز البحوث بتطبيق البحوث العلمية فى الحقل لخدمه المجتمع قام.

ويبدأ معهد بحوث التناسليات، عدة قوافل بيطرية خلال الشهر الجارى لخدمه صغار المربيين مجانًا فى القرى الأكثر احتياجًا لعلاج المشاكل التناسلية واجراء التلقيح الاصطناعي وتنفيذ العمليات الجراحية والتحصينات غير السيادية والمسح الوبائي للأمراض وتدريب شباب الاطباء البيطريين علي التقنيات الحديثة في تشخيص وعلاج الأمراض التناسلية والسونار والتلقيح الصناعى.

Advertisements

وقال الدكتور هاني حسن مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية، إن القوافل البيطرية تشمل عمل ندوات إرشادية عن تدوير المخلفات الزراعية واستخدامها في تغذيه الحيوان وعمل لقاء علمي موسع بمختلف المحافظات عن الجديد في تشخيص وعلاج المشاكل التناسلية لحيوان المزرعة ورفع الإنتاجية.

فيما تواصل الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ممثلة فى الإدارة العامة للخدمات والإرشاد بوزارة الزراعة، حملة ترقيم وتسجيل الماشية، وربط جميع الوحدات البيطرية المقدمة للحيوانات بالوحدات البيطرية بالمحافظات بهذا الرقم المعلق فى أذن الحيوان، و تكثيف برامجها التوعوية للمربيين بأهمية تطبيق منظومة الترقيم.

وأكد تقرير الخدمات البيطرية، أن هناك حملات بيطرية مكثفة لتسجيل تسجيلها وترقيم وتامين الحيوانات من خلال إطباء الهيئة والمديريات على مستوى الجمهورية للتعرف على الأمراض الوبائية، موضحًا أن الهيئة تقوم بالاشتراك مع الجهات المعنية بتقديم خدماتها للفلاح المصرى والمربى الصغير والكبير لرفع مستوى دخل المواطن والمحافظة.