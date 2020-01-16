شكرا لقرائتكم خبر عن شركات الطيران الأجنبية تنهي استعداداتها لاستخدام مطار برنيس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت شركات السياحة والطيران الأجنبية استعداداتها لاستخدام مطار برنيس للرحلات الشارتر، وافتتاح مكاتب لها بالمطار فور إعلان تشغيله رسميًا.

وقال عبدالنبى أبوالحسن، مدير السياحة بإحدى شركات السياحة، إن مطار برنيس سيكون المطار الرئيسى للمنتجعات السياحية الموجودة بمنطقة جنوب مرسى علم، والتى ستوفر نحو ١٠٠ كيلومتر من الانتقال لمطار مرسى علم، فضلًا عن أن رسوم الهبوط والإيواء والإقلاع للطائرات ستكون بأسعار باقى مطارات مصر والمنطقة، ما يجعل منظمى الرحلات الأجانب يحمّلون رحلاتهم إلى مرسى علم، تلك التكلفة، ما يؤدى إلى خفض أسعار الفنادق بالضرورة.

وأوضح ماجد القاضى، الخبير السياحى، أن المطار يتماشى مع المعايير الدولية التى تشدد على ضرورة وجود مطارات قريبة من المنتجعات السياحية، لافتًا إلى أن وجود مطار برنيس يزيد فرص الاستثمار، فهناك عدد من المشروعات التى تم إلغاؤها لعدم وجود مطار بالمنطقة.