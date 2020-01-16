شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مدينة شرم الشيخ تستضيف أكبر حدث تراثى عربى بعد ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف اليوم الخميس، مدينة شرم الشيخ أكبر حدث تراثى عربى مشترك بين مصر والإمارات، وهو مهرجان شرم الشيخ التراثى الدولى 2020 وتنظمه مصر برعاية إماراتية.

ويتضمن المهرجان فعاليات تراثية منوعة بحضور كبار الشخصيات من مصر والإمارات، ومقرر أن يستهل حفل الافتتاح بشوطين لسباقات الهجن المصرية، وعرض رياضى من على ظهور الهجن يقدمه الهجانة الإماراتيون والمصريون يبرز تراث الإمارات فى فنون العرضة، وهى وقوف الهجانة على ظهور الإبل وهى تسير مسرعة، والهجن المصرية وهى تسير فى عروض الأفراح الشعبية، وفنون شعبية لرقصات شعبية مصرية وإماراتية .

ومقرر تكريم الفائزين بأشواط سباق حفل الافتتاح برموز تراثية قيمة، وتتواصل الفعاليات بسباقات هجن فى أشواط متتابعة خلال يومى الجمعة والسبت.

وينتظر كبار الشخصيات المقرر حضورها لافتتاح المهرجان أهل الهجن المصريين بأطول طابور عرض فى تاريخ الإبل المصرية، مقررًا أن يمتد لنحو 500 متر ويشترك فيه نحو ألف من الهجن يقودها رموز القبائل من سيناء ومحافظات مصر وكل قبيلة تحمل شارة خاصة بها .



وسبق الاحتفال بافتتاح المهرجان عروض تجريبية منوعة، وتجهيز منصة العرض وتجميل منطقة الاحتفالات ورفع الأعلام المصرية والإماراتية وأعلام الدول العربية، وتجهيز القرية التراثية وتضمنت معروضات قدمتها سيدات من الإمارات توضح صناعات قائمة على جريد النخيل ومشتقاته وأعمال النسيج وصناعات الملابس، والعطور والأكلات الشعبية وصناعات ملابس الرجال والسيدات والبراقع التقليدية.

كما عرضت مشغولات تراثية مصرية تبين التطريز البدوى والبراقع السيناوية وصناعات الأخشاب والرخام والمشغولات الخرزية بأنواعها .

وتفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وعيد حمدان رئيس اتحاد الهجن، وقيادات الوفد الإماراتى المشارك القرية التراثية وآخر الاستعدادات بداخلها لانطلاق فعاليات المهرجان غدا الخميس .

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وقبل افتتاحها رسميا حظيت القرية التراثية بعدد زوار كبير من جمهور متابعى سباق الهجن المتواجدين فى مضمار السباق .