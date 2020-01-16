شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: رسوم النظافة كانت تحددها المحافظة وتختلف من مواطن لآخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه لا توجد قيمة ثابتة لرسوم النظافة التى كان يجرى إضافتها لفاتورة الكهرباء الشهرية، مؤكدًا أنه لا يمكن تحديد القيمة المالية التى سيتم إلغاؤها من فاتورة الكهرباء لكل مشترك بدءًا من فاتورة يوليو المقبل، بعد موافقة مجلس الوزراء على إلغاء تحصيل هذه الرسوم من خلال قطاع الكهرباء.

وأضاف شاكر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن قيمة رسوم النظافة التى يتم إضافتها على فاتورة الكهرباء الشهرية تختلف من مواطن لآخر ولا توجد قيمة ثابتة، لافتًا إلى أنه يتم تحديد الرسوم وفقًا لما يحددها المحافظ حسب الحى التابع له المشترك ووفقًا لقواعد خاصة بوزارة التنمية المحلية.

وأشار وزير الكهرباء، إلى أن شركات توزيع الكهرباء كان دورها يقتصر على إضافة القيمة التى يحددها كل حى للمواطنين حسب القواعد الخاصة بهم، مشيرًا إلى تحصيل 560 مليون جنيه من رسوم النظافة تم توريدها لوزارة التنمية المحلية.

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وفى سياق متصل، أوضح الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزاره الكهرباء والطاقة المتجددة، أن رسوم النظافة كانت تثير بعض اعتراضات المواطنين وإعلان رفضهم لسداد فاتورة الكهرباء الشهرية، وهو ما تسبب فى تراكم المديونيات لدى بعض المواطنين.

وأضاف حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن وزارة الكهرباء وشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية ليس لها علاقة من قريب أو من بعيد بالنسبة لرسوم النظافة التى يتم إضافتها على فاتورة الكهرباء الشهرية، ويقتصر دورها على تحصيل القيمة المحددة من قبل المحليات.

الجدير بالذكر، أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أعلن، أن شهر يونيو من العام الحالى (2020) سيكون إصدار آخر فاتورة كهرباء للمواطنين مسجل بها رسوم نظافة وذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدى، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب ومنهم إيهاب منصور ورياض عبد الستار وأحمد على وسلاف درويش بشأن الرسوم المحصلة على فواتير الكهرباء تحت بند رسوم نظافة.

وبلغت رسوم النظافة التى تم تحصيلها فى الفترة من 1 يوليو 2018 حتى30 يونيو 2019 بلغ 566 مليون جنيه، وتم توريد 562 مليون جنيه للمحافظات وتم توريد 97% من هذه الأموال لشركات النظافة، و3% تذهب مصروفات إدارية".