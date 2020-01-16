شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: لجان مفاجئة للتفتيش على امتحانات المعاهد الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، إنه القطاع يعمل فى الفترة الحالية على تشكيل لجان من الوزارة، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، للعمل على تفتيش المعاهد الخاصة المختلفة، بكافة أنحاء الجمهورية وتفقد العمل بها خلال امتحانات الفصل الدراسى الأول، التى تجرى حاليًا داخل الجامعات والمعاهد .

وأضاف عطا، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أنه بالتوازى مع لجان الوزارة يتم تنظيم زيارات مفاجئة أيضًا للجان القطاع، سواء التجارية والهندسية وغيرها لتفقد ومتابعة أعمال الامتحانات داخل اللجان الخاصة بالمعاهد الخاصة، لافتًا إلى أنه تم تحرير عدد من المخالفات والمحاضر وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها .

وعلى جانب آخر، كان مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة عقد اجتماعًا الأسبوع الماضى برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بحضور السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، ورؤساء لجان قطاعات المعاهد، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة.

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وفى إطار متابعة أعمال المعاهد العالية الخاصة، أكد الوزير ضرورة الالتزام بتطبيق الضوابط والقواعد القانونية المنظمة بالمعاهد فيما يتعلق بانتظام سير أعمال الامتحانات، بهدف تحقيق الانضباط داخل لجان امتحانات منتصف العام الدراسى 2019/2020.

وطالب الوزير لجان القطاعات المختلفة بسرعة الانتهاء من تحديث اللوائح الدراسية للارتقاء بمستوى التعليم بالمعاهد، على أن يراعى فى عملية التطوير خصوصية كل معهد وتميزه فى إطار نظام تعليمى شامل لكل تخصص فى القطاع، وعرضها على المجلس خلال شهر أبريل المقبل.

وأكد عبد الغفار، ضرورة استمرارية متابعة أعمال المعاهد لتقييمها والوقوف على حالتها التعليمية على أرض الواقع من حيث جودة التعليم ومدى كفاءة المعامل والمدرجات وكافة متطلبات العملية التعليمية من خلال الزيارات الميدانية المفاجئة لكافة المعاهد للوقوف على مدى التزام المعاهد بأداء دورها المنوط للطلاب، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المعاهد المقصرة وفقاً للضوابط والقواعد القانونية.